關稅戰首日人行信心喊話 帶動陸港股強勁反彈

2019-05-10 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



美國在今日中午12點起將如期對價值2000億美元的中國輸美商品的關稅從10%上調至25%。貿易戰升級，中國無力回天，因應股匯衝擊，中國人民銀行今日信心喊話，強調衝擊將小於2018年股災。

人行貨幣政策委員馬駿一早盤前喊話表示，美國貿易制裁措施對中國實體經濟的影響並不大，或者說會明顯小於2018年股市反應所隱含的衝擊力度。

他強調，人行早已因應參照過去一年中美貿易摩擦幾個階段的實際影響來判斷，即使貿易衝突按美國所威脅的版本升級，中國也採取相應的反制。

馬駿今日透過人行旗下中國金融時報喊話表示，儘管內外部還有較多不確定性，但中國貨幣政策仍有充足的應對空間，且人行貨幣政策工具箱也非常豐富。他強調，人行會根據經濟形勢變化及時預調微調，為經濟穩定發展營造適宜的貨幣金融環境。

他表示，更值得注意的是，由於宏觀政策的滯後效應，最近出臺的更加積極的財政政策和貨幣條件的改善應該會在今後幾個季度內逐漸釋放其對實體經濟的提升作用。目前的國內宏觀經濟與政策環境應該會幫助市場提升其對新的外部衝擊的韌性。

人行信心喊話，陸港股市早盤出現強勁反彈，A股三大股指開高漲幅均超2%，且滬指收復2900點；恒指高開0.5%，權重藍籌幾乎全線反彈，恒生國企指數漲0.8%。。