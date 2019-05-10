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劉鶴抵美：加徵關稅不是解決問題的辦法

2019-05-10 08:57聯合報 記者李仲維╱即時報導

大陸國務院副總理劉鶴9日抵達華盛頓，將與美方舉行第十一輪中美經貿高級別磋商。

新華社報導，劉鶴抵達後對媒體表示，他是帶著誠意而來，希望在當前特殊形勢下，理性、坦誠地與美方交換意見。中方認為，加徵關稅不是解決問題的辦法，對中美雙方不利，對世界也不利。

大陸國務院副總理劉鶴9日抵達華盛頓，將與美方舉行第十一輪中美經貿高級別磋商。新華...
大陸國務院副總理劉鶴9日抵達華盛頓，將與美方舉行第十一輪中美經貿高級別磋商。新華社資料照
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