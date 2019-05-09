陸轟美毒化兩國關係 將提嚴正交涉

2019-05-09 23:55 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



大陸國防部今（8）日晚間發出嚴正聲明，國防部新聞發言人任國強就美國國防部發表2019年度中國軍事與安全發展報告，提出抗議，指責報告罔顧事實，混淆是非，歪曲中國戰略意圖，對中國正常的國防和軍隊建設妄加評論，對中方維護主權和安全利益的正當行為說三道四。

並強調，中國軍隊對此表示堅決反對，並向美方提出嚴正交涉。

美國國防部3日公佈2019年的中國軍力評估報告，事隔一周，中國國防部才重砲回擊。

大陸國防部控訴，美方已連續多年發表所謂中國軍事與安全發展報告，「損害中美互信，毒化兩國兩軍關係。」中國要求美國停止發表有關報告，以實際行動維護兩軍關係和中美關係穩定發展。

針對美發表2019年度中國軍事與安全發展報告，除了分析中國軍力，也提及南海、東海，甚至台灣問題。

針對美國對台立場，大陸國防部回應指出，中國的統一大業一定要實現，也一定能實現。中方要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題。

並強調，中國軍隊有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力，捍衛國家主權和領土完整，維護台海地區和平穩定。

針對東海、南海涉海問題，大陸國防部強調，中國致力於與有關國家通過直接談判協商和平解決爭議。