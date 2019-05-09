親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

SBL／賈西亞狂下三分雨 富邦灌台啤奪隊史首冠

李宗盛報喜認再婚！張清芳驚曝他「情愛很多的男人」

【即時短評】洪秀柱到北京與陸展開「協商」？

2019-05-09 20:51聯合報 本報記者賴錦宏

北京宣布將邀訪中國國民黨前主席洪秀柱到訪北京，「就兩岸關係和民族未來等共同關心的問題開展對話協商，深入交換意見」。這是中共年初拋出「習五點」後首次公開邀請台灣政治人物前往北京「協商」，對台灣內部造成怎樣的影響將成為觀察指標。

「習五點」主要內容，就是強化大陸單方立法和作為，並加大外交武力「反獨」、社會經濟融合「促融」，政治對話「促統」，這是習近平新時代的對台三大任務。邀訪台灣政治人物來訪，是「促統」的重要手段。

今年以來，高雄市長韓國瑜、親民黨主席宋楚瑜、前立法院長王金平先後造訪大陸，但都不是與之「協商」或「對話」。洪秀柱之所以成為中共正式宣布的第一位對話協商對象，主要是過去她多次發表「一中同表」，北京相信洪秀柱是堅定的台灣「統派人士」。

洪秀柱近兩年多次訪問大陸，曾主張兩岸簽署和平協定，要和平不要戰爭。面對兩岸關係漸漸惡化，洪秀柱號召台灣民間各界、各產業代表，與中國大陸各界及相對產業界別進行交流，開拓互助、互利、互惠的和平發展模式。這些言論都受到北京的重視。

而洪秀柱的來訪，顯示在「習五點」推出後大陸涉台系統已經行動起來。加大透過兩岸各政黨、團體與人士進行政治對話、共議統一，同時加快「惠台31條」等經濟優待，促使「一個中國」的水到渠成。這在中國大陸的對內宣傳和對海外宣傳上或有較大的影響。中共安排了全國政協主席汪洋13日會見，也表示中共高層重視這次的對話。

但洪秀柱並非2020國民黨總統參選人，也並非現任國民黨領導人。她到北京對話與協商或許不會引起台灣民間太大注意，但綠營天王及總統參選人極有可能藉此抨擊藍營已跨海「對話」、「協商」，對擅於操弄選舉中「兩岸政策」的民進黨來說，不啻會是個可加以炒作的題目。

北京宣布將邀訪中國國民黨前主席洪秀柱到訪北京。 圖／聯合報系資料照片
北京宣布將邀訪中國國民黨前主席洪秀柱到訪北京。 圖／聯合報系資料照片
分享

洪秀柱北京中共
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

港女命案嫌犯引渡？ 陸委會：即使逃犯條例通過也不同意

2019-05-09 20:11

中國共青團校與我大學締姊妹校 教部：勿落統戰陷阱

2019-05-09 18:18

洪秀柱將登陸「協商」 陸委會籲勿落入中共促統佈局

2019-05-09 19:18

台校與中國共青團交流惹議 教部：可罰50萬

2019-05-09 19:41

中共定調「五四」愛國愛黨 北大低調校園冷清

2019-05-05 09:20

推關懷陸配微電影 陳明通：兩岸也需相互理解

2019-05-09 20:26

美炸館事件20周年 中國駐塞爾維亞大使館率百人悼念

2019-05-09 18:42

中美貿易戰再升溫 港府兩手準備應變

2019-05-09 18:10

香港「修例」爭議持續延燒 民主黨反制林鄭22日提不信任動議

2019-05-09 18:09

歐盟年度報告：憂心香港一國兩制被侵蝕

2019-05-09 17:49

美國國會報告稱「修例」危害美利益 港府官員：扯太遠了

2019-05-09 17:48

香港修訂「逃犯條例」 美國會報告：危害美國利益

2019-05-09 17:30

美抹黑「一帶一路」 中方：我們聽得都累了

2019-05-09 16:11

回應「習五條」 洪秀柱將訪北京 與陸開展對話協商

2019-05-09 11:59

在岸人民幣跌破6.80關口 創今年1月來新低

2019-05-09 11:25

中美新一輪談判將登場 陸媒喊話：願談則談、要打便打

2019-05-09 10:04

貿易戰升級 人民幣中間價9日創近三個月新低

2019-05-09 09:42

美眾院通過台灣保證法案 陸威脅將嚴重危害台海和平

2019-05-09 09:05

評美國「中國軍力報告」可信度 俄媒：越來越不認真

2019-05-09 09:00

華為發布四點聲明：期待孟晚舟儘快重獲自由

2019-05-09 08:28

六四30週年將屆 習近平大談維穩與秩序

2019-05-08 21:17

紐時：美中貿易戰證明習近平領導能力不足

2019-05-08 19:19

形同文化性種族滅絕 新疆至少31座清真寺被毀

2019-05-08 19:10

香港首季GDP增0.5% 陳茂波：港為貿易戰做兩手準備

2019-05-08 16:52

美眾院通過台灣保證法 中國稱是對內政粗暴干涉

2019-05-08 16:44

台灣保證法促美台軍售常態化 中共外交部回應了

2019-05-08 16:19

3秒就傳10公里！中製全球最大防空警報器「如獅吼功」

2019-05-08 16:18

美智庫衛星照曝光 中國第3艘航母將成亞洲最大軍艦

2019-05-08 16:09

中共國台辦主任劉結一：兩岸一家人 堅決反台獨

2019-05-08 15:29

打造「新復仇者聯盟」 中國如何發揮狼性勇闖5G、新能源產業？

2019-05-08 14:14

貪了20年 前能源局長努爾·白克力被起訴

2019-05-08 13:24

會劉結一 王金平：台獨是假議題 根本行不通

2019-05-08 12:42

美炸館事件20周年 中共駐塞使館悼念

2019-05-08 11:59

中美磋商前夕 新華社：中國做好兩手準備

2019-05-08 09:32

王金平：中華文化是兩岸發展基礎

2019-05-08 00:19

亞洲最大！ 陸第3航母衛星影像曝光

2019-05-08 00:19

港律政司長稱「港人港審」 不能追溯處理台灣殺人案

2019-05-07 20:49

新疆再教育營40維吾爾婦女獲釋 家屬曝性格大變

2019-05-07 20:12

鼓勵台商投資 雲南頒布75條對台優惠政策

2019-05-07 18:34
看更多

熱門文章

最狂黑科技！全球最大北京新機場 宛若復仇者聯盟基地

2019-05-09 11:00

驚喜變驚嚇！男子約人「喝茶」付1800 開門驚見女友

2019-05-09 10:14

章魚的逆襲！網紅想表演生吞 結果GG了

2019-05-08 22:55

中美新一輪談判將登場 陸媒喊話：願談則談、要打便打

2019-05-09 10:04

評美國「中國軍力報告」可信度 俄媒：越來越不認真

2019-05-09 09:00

陸不甩老美 續補貼半導體

2019-05-08 23:25

回應「習五條」 洪秀柱將訪北京 與陸開展對話協商

2019-05-09 11:59

「復仇者聯盟」同款水果火了 陸網友：是最難吃的水果

2019-05-09 17:06

陸媒分析任正非和郭台銘：兩個人一座城 一個時代

2019-05-09 10:36

美眾院通過台灣保證法案 陸威脅將嚴重危害台海和平

2019-05-09 09:05

仲介台灣學生到陸留學 12業者送辦

2019-05-09 00:03

華為發布四點聲明：期待孟晚舟儘快重獲自由

2019-05-09 08:28

王金平大陸尋根之旅 交雜親情與選舉味

2019-05-08 21:32

力推外匯存底多元化 陸央行瘋買黃金

2019-05-08 22:58

大陸網企寒冬 掀起裁員潮

2019-05-08 23:15

貿易戰升級 人民幣中間價9日創近三個月新低

2019-05-09 09:42

廈門銀行發行台灣同胞專屬信用卡

2019-05-09 18:55

中國共青團校與我大學締姊妹校 教部：勿落統戰陷阱

2019-05-09 18:18

港女命案嫌犯引渡？ 陸委會：即使逃犯條例通過也不同意

2019-05-09 20:11

珠三角農民工兩年流失230萬人

2019-05-08 21:42

貿易戰升級陸股匯市軟腿 人民幣兌美元貶破6.82關口

2019-05-09 17:06

北京清華大學告數家幼稚園 為了這2個字

2019-05-09 12:08

失聯40天終於找到…「中國最年輕富豪」王悅涉操縱股市被刑拘

2019-05-09 12:35

受賄46億 山西貪官張中生判死

2019-05-09 00:03

在岸人民幣跌破6.80關口 創今年1月來新低

2019-05-09 11:25

華為開三張支票 拉攏加拿大

2019-05-09 00:13

【即時短評】洪秀柱到北京與陸展開「協商」？

2019-05-09 20:51

提早50天 華龍一號核電機組冷試一次成功

2019-05-09 02:55

美抹黑「一帶一路」 中方：我們聽得都累了

2019-05-09 16:11

大陸首季人均消費排名 上海人最會賺也最敢花

2019-05-09 15:06

台校與中國共青團交流惹議 教部：可罰50萬

2019-05-09 19:41

李克強推進國家級經濟技術開發區創新

2019-05-08 21:59

馬化騰、王健林約逛街...現身大陸首座智慧廣場

2019-05-09 15:24

大陸地方債發行 飆增5.4倍

2019-05-08 23:25

陸媒批華府極限發作 設鴻門宴嚇唬不了中國

2019-05-09 13:13

豬、油推升大陸4月CPI上漲2.5% 創近半年新高

2019-05-09 10:59

湖北5G基站 近9成已試運行

2019-05-09 03:01

陸4月出口摔跤 意外下滑

2019-05-08 23:25

TCL李東生：明年大陸將成為全球最大4K電視消費市場

2019-05-09 18:53

洪秀柱將登陸「協商」 陸委會籲勿落入中共促統佈局

2019-05-09 19:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top