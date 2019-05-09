【即時短評】洪秀柱到北京與陸展開「協商」？

2019-05-09 20:51 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 賴錦宏



北京宣布將邀訪中國國民黨前主席洪秀柱到訪北京，「就兩岸關係和民族未來等共同關心的問題開展對話協商，深入交換意見」。這是中共年初拋出「習五點」後首次公開邀請台灣政治人物前往北京「協商」，對台灣內部造成怎樣的影響將成為觀察指標。

「習五點」主要內容，就是強化大陸單方立法和作為，並加大外交武力「反獨」、社會經濟融合「促融」，政治對話「促統」，這是習近平新時代的對台三大任務。邀訪台灣政治人物來訪，是「促統」的重要手段。

今年以來，高雄市長韓國瑜、親民黨主席宋楚瑜、前立法院長王金平先後造訪大陸，但都不是與之「協商」或「對話」。洪秀柱之所以成為中共正式宣布的第一位對話協商對象，主要是過去她多次發表「一中同表」，北京相信洪秀柱是堅定的台灣「統派人士」。

洪秀柱近兩年多次訪問大陸，曾主張兩岸簽署和平協定，要和平不要戰爭。面對兩岸關係漸漸惡化，洪秀柱號召台灣民間各界、各產業代表，與中國大陸各界及相對產業界別進行交流，開拓互助、互利、互惠的和平發展模式。這些言論都受到北京的重視。

而洪秀柱的來訪，顯示在「習五點」推出後大陸涉台系統已經行動起來。加大透過兩岸各政黨、團體與人士進行政治對話、共議統一，同時加快「惠台31條」等經濟優待，促使「一個中國」的水到渠成。這在中國大陸的對內宣傳和對海外宣傳上或有較大的影響。中共安排了全國政協主席汪洋13日會見，也表示中共高層重視這次的對話。

但洪秀柱並非2020國民黨總統參選人，也並非現任國民黨領導人。她到北京對話與協商或許不會引起台灣民間太大注意，但綠營天王及總統參選人極有可能藉此抨擊藍營已跨海「對話」、「協商」，對擅於操弄選舉中「兩岸政策」的民進黨來說，不啻會是個可加以炒作的題目。