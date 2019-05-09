推關懷陸配微電影 陳明通：兩岸也需相互理解

2019-05-09 20:26 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



母親節前夕，陸委會推出描述陸配在台生活和打拚微電影「相互理解，愛無距離」，以陸配第二代的視角，描述來自寧夏的母親努力融入台灣社會，展現自己的價值、實現夢想。

陸委會主委陳明通今天主持影片發布會，他說，不僅家人間需要相互理解，對應在兩岸關係，兩岸也需要相互理解與認知。他盼北京當局能尊重中華民國是主權獨立的國家，也尊重台灣2300萬人民心聲。

「相互理解，愛無距離」微電影主角為來自寧夏銀川的陸配李海蓉，電影描述她的部分真實人生，包括她如何透過開回民餐廳融入台灣社會，以及她的孩子從逃避陸配子女的身分，到理解、接受母親的感受。

她在訪談中表示，她的同學和先生的同學是好朋友，夫妻因此結緣，所以遠從寧夏到台灣生活。她的父親1月過世，當時她才覺得寧夏跟台灣真的太遠了，無法見到父親最後一面，也是結婚這麼多年以來，第一次後悔嫁這麼遠。李海蓉也說，年紀越大、越思念家鄉，每年都要回家一趟。