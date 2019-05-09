港女命案嫌犯引渡？ 陸委會：即使逃犯條例通過也不同意

2019-05-09 20:11 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



港女命案兇嫌是否引渡來台受審，陸委會副主委邱垂正今天明確表示，不會在香港逃犯條例修法前提下與港府協商；另一方面，即使修法通過，赴港或在港國人被移送到中國大陸的威脅未排除前，政府也不會同意港女命案兇嫌移交。

港男陳同佳去年和有孕在身的女友潘曉穎來台旅行，卻痛下殺手釀成一屍二人命，還將女友屍體裝進行李箱棄屍後逃回香港。

台灣發出陳同佳的通緝令後，陳同佳雖然在香港被捕也已供認殺人，但因司法管轄權的問題，香港法院無法以謀殺罪論處，此外，港台之間並未簽署引渡協議，也沒辦法將他引渡到台灣接受審判，港方目前只能就他先前承認的洗黑錢罪行判刑，最快10月便可出獄。

而後，港府以處理引渡事宜、補強現有法令漏洞為由，決定修改逃犯條例，以便採個案方式與台灣和中國大陸等地安排引渡事宜。但泛民派擔心，北京當局會藉此引渡政治犯或異議人士。

今天在陸委會的例行記者會上，有港媒詢問目前台港雙方磋商進度。邱垂正表示，政府不會在逃犯條例修法的前提條件下與港方進行協商；即使逃犯條例通過，在赴港或在港國人被移送到中國大陸的人身安全威脅未排除前，政府也不會同意港女命案兇嫌移交。

他說，港府推動修訂逃犯條例後，陸委會在2月就質疑港府的修法，國人赴港恐重演李明哲事件。近期包括美國、英國、加拿大政府以及國際性商會、團體也相繼表達關切，但對於各界疑慮及關切，港府仍一再堅持修法，且對各方所提供能夠兼顧人權保障、彰顯公義的相關建議無動於衷，不禁令人質疑，這次修法是否真如外界的傳言，別有政治圖謀。