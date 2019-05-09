洪秀柱將登陸「協商」 陸委會籲勿落入中共促統佈局

2019-05-09 19:18 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱近日將赴北京參訪，對於大陸國台辦發言人馬曉光9日稱「兩岸各界人士將就兩岸關係和民族未來等共同關心的問題開展對話協商」，陸委會副主委邱垂正表示，台灣人民未經政府授權不得與中國大陸協商簽署協議，更要避免落入中共對台的促統佈局。

國台辦9日上午以馬曉光名義發布新聞稿，內容稱洪秀柱將率領台灣各界人士代表團，於5月12日至15日赴北京參訪，兩岸各界人士將就兩岸關係和民族未來等共同關心的問題，開展對話協商，深入交換意見。

國台辦新聞稿還說，今年1月2日，中共總書記習近平在「告台灣同胞書」發表40周年紀念會上發表重要講話，為做好新時代對台工作，提供了基本工作和行動指南，大陸將與台灣各界有識之一道，共同推動兩岸關係沿著正確方向前進。

對此，邱垂正回應，「習五條」提出一國兩制台灣方案後，北京當局已經啟動了統一台灣的進程，「完全沒有中華民國存在的空間」。

他說，其所倡議的民主協商，就是要統戰分化台灣社會、消滅中華民國國家主權的統一協商，「專制政權也不可能有真正的民主協商」，台灣各界切勿有不切實際的幻想與期待。

他提醒，任何沒有經過政府授權、國會監督而與北京進行所謂的民主協商，都無法得到絕大多數台灣人民的認同。兩岸條例第五條之一的規定，台灣人民未經政府授權，不得與中國大陸協商簽署協議，國人赴陸應留意我方法規的規定，以免不慎觸法而損及自身的權益。

邱垂正說，政府鼓勵兩岸正常交流，但反對中共將政治操作的手深入交流之中。中共為貫徹落實習五條，近期以來密集透過邀請我政治人物赴陸，藉機申論其狹隘的政治主張，並要求我方政治人物為其政策背書。