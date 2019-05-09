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中國共青團校與我大學締姊妹校 教部：勿落統戰陷阱

2019-05-09 18:18聯合報 記者章凱閎╱即時報導

教育部今天表示，近日有學校教師請公假，以教育交流或文化之旅名義，接受中國大陸落地招待；也有大學校院與涉屬中共黨政軍教育機關的「中國共青團校」簽訂姊妹校。教育部再次重申，各級學校進行兩岸交流活動，應遵循兩岸條例，「勿落入統戰陷阱」。

根據自由時報調查，世新大學與共青團中央團校結為姊妹校、元智大學人文社會學院也與其簽有學術交流協議書；山東團校更與我7所大學有交流合作。陸委會認為並不妥適，將請教育部基於職權規範各校。

教育部國際司科長賴信任表示，中國共青黨團是「一組人馬、兩塊招牌」，既是學校，也是共黨組織。依據「兩岸條例」第33條之3規定，兩岸校際書約「不得違反法令規定或涉有政治性內容」。

此外，「兩岸條例」第33條之1也規定，國內學校等機構，非經主管機關許可，不得與對岸黨務、軍事、行政、具政治性機關等，有任何形式合作。賴信任舉例，學生赴中國大陸媒體實習，若是前往中國中央電視台、人民日報，則有觸法疑慮。

賴信任表示，若各校有違法交流情事，教育部得限期令其改正，否則最高可裁處50萬元罰鍰，並連續裁罰至行為改善為止。

賴信任表示，教育部近日也查獲有學校辦理赴陸交流、實習，已要求學校立即改正。至於是哪所學校？他表示，不好針對單一學校行為，僅盼各校強化自我監督、做好完整的審核及交流紀錄，以備教育部核查。

至於各校該如何判斷對岸機構屬於「共黨色彩濃厚」組織？賴信任說，教育部已有公告黨政軍教育機關參考名單。其他交流單位若有觸法疑慮，教育部也會邀請相關單位，例如陸委會，或相關跨部會共同審查。

教育部。本報資料照片
教育部。本報資料照片
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教育部兩岸條例
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