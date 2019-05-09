美炸館事件20周年 中國駐塞爾維亞大使館率百人悼念

2019-05-09 18:42 世界日報 中國新聞組／北京9日電



1999年5月7日，北約的美軍B-2轟炸機轟炸中國駐南斯拉夫聯盟大使館，當場炸死邵雲環、許杏虎和朱穎三名中國記者，並造成數十人受傷，大使館建築嚴重損毀。炸館事件今年滿20周年，中國駐塞爾維亞大使館7日率領近百人到駐南斯拉夫大使館遺址舉行悼念活動，全體人員在紀念碑前默哀，並向遇難者獻花圈。

據中國駐塞爾維亞使館官網消息，駐塞大使陳波及全體館員、塞勞動、就業、退伍軍人和社會問題部部長喬爾傑維奇、塞記者協會主席拉多米羅維奇、貝爾格萊德市市長助理佩特羅尼耶維奇，以及新聞機構駐塞記者、中資機構、華僑華人和友華人士代表等近百人出席活動。

多維新聞網報導，除少數媒體撰文悼念以及民間自發紀念外，官方並未舉行任何公開活動。

環球時報以「歷史不容忘記！中國駐南使館被炸20年祭」為題的報導，稱事件極大地喚醒中國人民自力更生、奮發圖強，堅決掌握核心技術、發展國防工業的信心和決心，「20年後的今天，這一狀況已得到極大改觀，運-20、殲-20、國產航母、北斗三號等見證著國家的強盛。」

報導稱，事件對中美關係的影響仍然持續，尤其令中國意識道，兩者不會永遠是那種在「歌舞昇平」中發展的關係。