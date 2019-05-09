香港修訂「逃犯條例」 美國會報告：危害美國利益

2019-05-09 17:30 世界日報 香港特派員 世界日報 香港特派員 李春 ／香港9日電



美國國會「美中經濟與安全審查委員會」發表報告，指出香港一旦通過修訂「逃犯條例」，將對美國國家安全以及在香港的經濟利益構成嚴重威脅，可能違反「美國-香港政策法」。港府官員指其「拉得比較遠」，立法會議員擔心美國會有相應措施。

美國國會報告長達八頁，認為香港特區政府提出修訂「逃犯條例」一旦通過成為法律，將會增加香港容易受到北京政治脅迫的影響，進而侵蝕香港的自治權，並提供了強而有力的法律工具，讓北京當局可以進一步干預香港事務。

可能增加美國公民與美國海軍在香港時的風險

報告又認為，如果香港修例獲得通過﹐有可能違反1992年通過的「美國-香港政策法」裡面多項關鍵條款，將會削弱與損害香港作為美國與國際企業安全營商地點的聲譽，並有可能增加美國公民與美國海軍在香港時的風險，亦會為在香港的8萬5000名美國國民及1300百家美國企業帶來風險。

由立法會民主派選出的修訂「逃犯條例」法案委員會主席涂謹申說，十分擔心美國會作出相應措施，令香港國際金融中心的地位和「一國兩制」受到動搖，希望商界小心評估有關報告的負面影響。

專業議政立法會議員莫乃光說，美國在香港通過修訂前發表報告，是想向香港政府傳遞訊息。通過修例會對香港經濟造成很大影響，政府不可以坐視不理。

新民黨立法會議員葉劉淑儀認為，美國對修訂逃犯條例表達關注是與孟晚舟事件有關，相信美方以為修例後，北京可以將美國過境人士移交大陸，有機會她很樂意向美國駐港官員解釋。

美國可能取消香港的特別待遇

香港新聞組／香港9日電

美國國會「美中經濟與安全審查委員會」發表報告，表明一旦港府修例通過或違反「美國—香港政策法」條款，重申美國總統可按「政策法」規定，以行政指令取消對香港的特別待遇。「美國—香港政策法」給予香港有別於中國的特殊地位，在經濟和貿易事務上區別對待，包括獨立關稅區地位，又建議美國檢討與香港長期引渡協議。

涂謹申指出，「美港政策法」給予香港特殊地位，奠定香港的特殊經濟地位，他擔心修例後，美國或會就「政策法」作出相應變動，對香港的特殊地位造成負面影響，形容報告為香港響起警號。