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回應「習五條」 洪秀柱將訪北京 與陸開展對話協商

2019-05-09 11:59聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

大陸國台辦新聞發言人馬曉光9日上午宣布，中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱將率領台灣各界人士代表團，於5月12日至15日赴北京參訪。兩岸各界人士將就兩岸關係和民族未來等共同關心的問題，開展對話協商，深入交換意見。

這是大陸在今年元月2日推出「習五條」，要求制定「一國兩制台灣方案」後，北京當局首次公開宣布邀請台灣政治人物，就「兩岸關係和民族未來」展開對話協商。

國台辦發出的新聞稿稱，今年1月2日，中共總書記習近平在「告台灣同胞書」發表40周年紀念會上發表重要講話，為做好新時代對台工作，提供了基本工作和行動指南。大陸將與台灣各界有識之一道，共同推動兩岸關係沿著正確方向前進，共創兩岸關係美好未來，共享中華民族偉大復興榮光。

洪秀柱曾多次發表「一中同表」的主張，受到不少大陸人士的歡迎，被北京當局認定是堅定的「統派」。她曾三次參加在廈門舉行的海峽論壇，其中一次是以國民黨主席的身分前往。

預計洪秀柱訪問北京將會見大陸國台辦主任劉結一，主管對台事務的中共中央對台小組副組長、大陸全國政協主席汪洋等人，並參觀北京台灣青創基地等「惠台31條措施」執行情況。

中國國民黨前主席洪秀柱將前往北京「開展對話協商」，為中共中央總書記習近平今年1月...
中國國民黨前主席洪秀柱將前往北京「開展對話協商」，為中共中央總書記習近平今年1月2日提出制定「一國兩制台灣方案」後，北京當局首次公開宣布邀請台灣政治人物，就「兩岸關係和民族未來」展開對話協商。圖為洪秀柱2016年11與習近平會面。（本報系資料庫）
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北京洪秀柱國台辦
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