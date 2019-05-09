回應「習五條」 洪秀柱將訪北京 與陸開展對話協商

2019-05-09 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



大陸國台辦新聞發言人馬曉光9日上午宣布，中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱將率領台灣各界人士代表團，於5月12日至15日赴北京參訪。兩岸各界人士將就兩岸關係和民族未來等共同關心的問題，開展對話協商，深入交換意見。

這是大陸在今年元月2日推出「習五條」，要求制定「一國兩制台灣方案」後，北京當局首次公開宣布邀請台灣政治人物，就「兩岸關係和民族未來」展開對話協商。

國台辦發出的新聞稿稱，今年1月2日，中共總書記習近平在「告台灣同胞書」發表40周年紀念會上發表重要講話，為做好新時代對台工作，提供了基本工作和行動指南。大陸將與台灣各界有識之一道，共同推動兩岸關係沿著正確方向前進，共創兩岸關係美好未來，共享中華民族偉大復興榮光。

洪秀柱曾多次發表「一中同表」的主張，受到不少大陸人士的歡迎，被北京當局認定是堅定的「統派」。她曾三次參加在廈門舉行的海峽論壇，其中一次是以國民黨主席的身分前往。