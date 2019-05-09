中美新一輪談判將登場 陸媒喊話：願談則談、要打便打

2019-05-09 10:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



在中美第11次經貿磋商登場前，大陸官媒再度集體轉發知名微信公眾號《陶然筆記》的文章強調，「願談則談，要打便打」，中國已做好還擊準備。文章並舉當年韓戰為例指出，當時有整整兩年時間，中美就是「邊打邊談」，「摩擦夠了，溝通好了，可能問題也就到快解決的時候了」。

陶然筆記表示，北京時間5月8日，美國貿易代表署（USTR）發布聲明，美方將於5月10日將2,000億美元中國輸美商品的關稅從10%上調至25%。這份聲明發出兩個多小時，大陸商務部就立即做出回應。

大陸商務部在8日深夜發布的聲明稱，「美方擬於5月10日將2,000億美元中國輸美商品的關稅從10%上調至25%。升級貿易摩擦不符合兩國人民和世界人民的利益，中方對此深表遺憾，如果美方關稅措施付諸實施，中方將不得不採取必要反制措施。」

陶然筆記表示，中方的回應比較冷靜，幾層意思講得很清楚：一、再度加徵關稅，對誰都不好；二、中方態度措辭用的是「遺憾」，很中性，很冷靜；三、態度清楚。你要徵稅，我就反制。

文章稱，「如果有人覺得還可以再試試對中方施加壓力，那麼他會發現，中國對各種情況已經做好應對準備。雙方約定要進行第11輪磋商，也沒人提要取消。那麼就去談。」

大陸早前已宣布，國務院副總理劉鶴將於5月9日至10日訪美，與美方就經貿問題進行第11輪磋商。陶然筆記指出，「現在美方擺出架勢準備繼續加徵關稅，一副又要開打的樣子。那麼我們也作好了還擊的準備。」

陶然筆記表示，「這種一邊打一邊談的狀態，大家並不陌生。一年多來，很多人喜歡拿抗美援朝（韓戰）來類比，說明打的重要性。其實抗美援朝近三年，有整整兩年的時間，是在邊打邊談。」

「仔細想想過去一年，從7月開始互徵關稅到現在，即便在磋商的時候，彼此的關稅也未取消。邊打邊談，一直就是這麼個狀態。和則兩利，鬥則俱傷，升級貿易戰，不是我們想看到的，但是既然又要來了，我們也不能退縮。摩擦夠了，溝通好了，可能問題也就到快解決的時候了。」

陶然筆記最後還提到，美國貿易代表署發布聲明的這一天，正遇到5月8日這個特殊日子。20年前的這一天，大陸駐南斯拉夫共和國大使館遭美軍轟炸。

文章稱，「那個時候，在那樣一種艱難的情況，我們作出了什麼選擇？無論發生什麼事，有一條我們必須始終不渝地堅持，就是要加緊把我們自己的工作做好，大大增強我國的經濟實力、國防實力、民族凝聚力。」