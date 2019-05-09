美眾院通過台灣保證法案 陸威脅將嚴重危害台海和平
針對美國聯邦眾議院7日通過「2019年台灣保證法案」與「重新確認美國對台灣及對執行台灣關係法之承諾」決議案，新華社9日發表時評稱，美方這一危險的政治操弄性質極其惡劣，將對台海和平穩定和中美關係造成嚴重危害。新華社並警告，美方若不顧中美關係大局，中方必作出有力回應。
大陸外交部發言人耿爽8日在例行記者會中，就美國國會7日通過涉台法案一事表示，有關法案嚴重地違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報的規定，是對中國內政的粗暴干涉，中方對此堅決反對，並已經向美方提出了嚴正交涉。
耿爽說，「我們敦促美方恪守『一個中國』原則和中美三個聯合公報的規定，阻止美國國會審議推進相關的法案，妥善地處理涉台問題，以免嚴重損害中美重要領域的合作和台海的和平穩定。」
新華社旗下的《參考消息》指出，大陸外交部罕見地用了「兩個嚴重」：嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報、嚴重損害中美重要領域合作和台海和平穩定。
新華社9日發表題為「台灣問題決不容任何外來干涉」的時評表示，近一段時間以來，美方頻打「台灣牌」，從對台軍售、美台軍事交流，到此次炮製「惡法」要求將台灣納入雙多邊軍演、推動對台軍售常態化、支持台灣加入國際組織等，一再嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，違背了基本的國際法準則和國際義務。
文章稱，台灣問題事關中國核心利益和中國人民民族感情，是毫無退讓、妥協或交易的空間的。美方操弄台海局勢，為求自身利益罔顧兩岸中國人利益福祉，不惜將台灣推向危險邊緣，充分顯露出其徹頭徹尾的利己主義和霸權思維。
新華社並警告，破壞「一個中國」原則無異於動搖中美關係的根基。在台灣問題這個中美關係中最重要、最敏感的問題上，美方若不顧中美關係大局，執意在錯誤道路上走下去，中方必作出有力回應。美方應充分認識到後果。
人民日報海外版9日也在頭版刊登中國國際問題研究院國際戰略研究所副所長蘇曉暉的文章指出，美國打「台灣牌」是一場危險的賭博。美國蓄意挑戰台灣問題的底線，加劇中美關係的複雜性和不確定性。台灣問題是中國核心利益，中國政府和人民決不會對此坐視不理。
留言