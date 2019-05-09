美眾院通過台灣保證法案 陸威脅將嚴重危害台海和平

2019-05-09 09:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



針對美國聯邦眾議院7日通過「2019年台灣保證法案」與「重新確認美國對台灣及對執行台灣關係法之承諾」決議案，新華社9日發表時評稱，美方這一危險的政治操弄性質極其惡劣，將對台海和平穩定和中美關係造成嚴重危害。新華社並警告，美方若不顧中美關係大局，中方必作出有力回應。

大陸外交部發言人耿爽8日在例行記者會中，就美國國會7日通過涉台法案一事表示，有關法案嚴重地違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報的規定，是對中國內政的粗暴干涉，中方對此堅決反對，並已經向美方提出了嚴正交涉。

耿爽說，「我們敦促美方恪守『一個中國』原則和中美三個聯合公報的規定，阻止美國國會審議推進相關的法案，妥善地處理涉台問題，以免嚴重損害中美重要領域的合作和台海的和平穩定。」

新華社旗下的《參考消息》指出，大陸外交部罕見地用了「兩個嚴重」：嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報、嚴重損害中美重要領域合作和台海和平穩定。

新華社9日發表題為「台灣問題決不容任何外來干涉」的時評表示，近一段時間以來，美方頻打「台灣牌」，從對台軍售、美台軍事交流，到此次炮製「惡法」要求將台灣納入雙多邊軍演、推動對台軍售常態化、支持台灣加入國際組織等，一再嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，違背了基本的國際法準則和國際義務。

文章稱，台灣問題事關中國核心利益和中國人民民族感情，是毫無退讓、妥協或交易的空間的。美方操弄台海局勢，為求自身利益罔顧兩岸中國人利益福祉，不惜將台灣推向危險邊緣，充分顯露出其徹頭徹尾的利己主義和霸權思維。

新華社並警告，破壞「一個中國」原則無異於動搖中美關係的根基。在台灣問題這個中美關係中最重要、最敏感的問題上，美方若不顧中美關係大局，執意在錯誤道路上走下去，中方必作出有力回應。美方應充分認識到後果。