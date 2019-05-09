評美國「中國軍力報告」可信度 俄媒：越來越不認真

2019-05-09 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



美國國防部日前向國會提交「中國軍力報告」，俄羅斯軍事專家瓦西里•卡申在俄羅斯衛星通訊社發表題為「美國的『中國軍力報告』有多大可信度」評論文章指出，儘管美國國防部對中國軍隊的活動有每年進行一次總結評判的老習慣，但最新發布的報告卻包含了許多未經證實和矛盾的結論，代表在準備報告時越來越不認真。

不過評論認為，報告的其他章節全面描述了中國軍隊最近的變化和改革，例如關於解放軍空軍空降部隊改革的部分非常詳實。

報導指出，美國國防部每年發表關於中國軍事潛力發展的報告，這是對所有從事中國軍事政策研究的人來說最重要的一份參考資料，美國也是唯一要求軍方制定有關中國軍力的這樣一個完全公開的報告的國家。

這些報告在不同年份有不同程度的信息量，2019報告值得注意的是，一方面存在大量有用的事實，另一方面存在大量內部的矛盾、奇怪的推論以及明顯的錯誤。一些數據可能直接取自前幾年的報告，沒有再核查。

例如關於解放軍空軍戰鬥機的段落，自2017以來再沒變化過，報告內容為「中國人民解放軍空軍繼續部署第四代戰機（現在約600架），並可能在幾年內將主要由第四代戰機組成，解放軍空軍繼續研製第五代殲20和殲31戰鬥機。」

評論指出，這段描述早就過時了，殲20於2017年9月正式列裝解放軍空軍，並初步具備作戰能力，並部屬於南部戰區，解放軍空軍中如殲10、殲11、殲16等不同改版的第四代飛機，早已在數量上超過像殲7和殲8II等不同類型的老式飛機，根本不需要再等上幾年。

評論認為，從一個年度報告到另一個年度報告難免要抄寫同樣片段，但應該對事實和數量數據再進行核實。

報告還包含對事實的歪曲，例如關於中國國防出口的一節中，中國透過像中航工業（AVIC）和北方工業公司（NORINCO）這些國家出口組織對外供應武器。

評論指出，報告作者提到的「北方工業公司」（NORINCO），可能是指以NORINCO而著稱的中國北方工業公司，然而最好不要在名稱中隨便使用縮寫，以免與大得多的NORINCO集團（中國兵器工業集團公司）相混淆。

NORINCO集團是中國主要軍工企業集團，而NORINCO公司是一家該集團擁有50%股份的外貿公司，它有出口許可。

評論還提到，中航工業是中國最大的民用和軍用飛機製造商，但它沒有武器出口許可證，中國軍事航空產品的銷售通常是由一家專門從事外貿活動的中航技進出口有限責任公司（CATIC）來負責銷售。

中國共有10家國有公司擁有武器和軍事裝備出口許可證，其中一些公司完全由軍工企業控制，其他公司獨立經營，都早已演變成了從事所有外貿活動領域的多元化企業集團，對這些公司來說，軍事技術合作只是其中的一個領域，儘管這很重要。

報告還提到的中國飛彈武器數量改變，例如2018年曾指出中國擁有約1200枚短程彈道飛彈，而在2019年竟給出750到1500枚變化範圍如此之大的評估。

評論指出，非核中程導彈的數量（在1000到3000公里範圍內）一年前估計為200到300枚，而現在為150到450，也就是說，上下限竟有三倍之差，這是承認以前的評估不正確，還是承認自己的無能以及缺乏計算中國導彈的工具，還或是想要推脫掉自己的責任。

估值差距如此之大，可能是由於美國退出了1987年的中短程飛彈條約，並計劃在亞洲部署此類飛彈，不排除美國也許根本不希望官方報告中的某些事實被另一方用來作為爭辯的論據的可能。

最後，報告中數據的嚴重混淆以及不同部分之間的矛盾尤為引人注意，例如在描述中國的戰略核力量時，一些地方提到了新的洲際導彈-東風31（DF-31AG），而在其他地方就沒提到。

在2017年朱日和訓練基地進行慶祝建軍90周年大閱兵中有大量東風31亮相，而在描述東風21飛彈時，竟描述射程超過1500公里，而在其他地方則稱為1750公里等等。