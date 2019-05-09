華為發布四點聲明：期待孟晚舟儘快重獲自由

2019-05-09 08:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



加拿大法院就孟晚舟案件9日第五次開庭，華為副董事長孟晚舟穿著黑色連身裙出席，聽證會結束後，華為發表四點聲明，表示華為一直相信孟女士是清白，美國下令逮捕孟女士是非法濫用程序，背後有政治因素驅動，而非出於法治考慮。

環球網報導，這次聽證會只是確定接下來庭審的時間表，不會做出引渡與否的決定，法庭最後批准孟晚舟搬到Shaugnessy的居住申請，同時規定將在9月23日至10月4日期間，進行相關資料披露的聽證會，法官要孟晚舟必須於9月23日上午10時到庭。

四點聲明分別是，針對孟女士發起的刑事案件完全基於不實指控；加拿大相關部門在FBI參與下採取的行動對孟女士依據「加拿大權利與自由憲章」所享有的權利造成多次、嚴重的侵犯；逮捕孟女士違反了美加引渡條約及加拿大「引渡法」的核心原則—雙重犯罪原則；律師認為引渡程序過程中出現的政治因素，將導致對公正的嚴重損害，也會使孟女士的合法權利受到侵害。

在針對孟女士發起的刑事案件完全基於不實指控部分，律師指出，孟女士的行為是公開、透明，銀行人員也完全瞭解相關問題的實際情況，孟女士陳述的PPT沒有誤導性，銀行瞭解Skycom在伊朗的業務和運營的性質，也瞭解華為與Skycom的關係。

因此，沒有證據證明孟女士有「欺騙、不誠實或其他不正當手段」的行為，銀行也沒有因孟女士的陳述面臨利益被剝奪的風險。

其次，加拿大相關部門在FBI參與下採取的行動對孟女士依據「加拿大權利與自由憲章」所享有的權利造成了多次、嚴重的侵犯。

加拿大司法部公布的證據表示，拘捕孟女士是由加拿大皇家騎警、加拿大邊境服務局和美國FBI三部門互相配合，加拿大皇家騎警故意延遲出示拘捕令，以「例行入境檢查」為名對孟女士實施非法扣押和搜查。

另外，他們還搜查了孟女士的行李，並根據FBI的指示扣押其手機和其它電子設備，強迫交出密碼，關於此案件的更多關鍵證據目前還在加拿大皇家騎警、加拿大邊境服務局和司法部手中，孟女士後續將向法庭申請，要求加拿大皇家騎警、加拿大邊境服務局和司法部進一步公佈相關證據。

第三，逮捕孟女士違反了美加引渡條約及加拿大「引渡法」的核心原則—雙重犯罪原則。美國對孟女士的指控是基於美國對伊朗的制裁，但是加拿大目前並沒有針對伊朗的金融制裁，因此孟女士面臨的指控在加拿大並不構成犯罪。引渡請求不滿足雙重犯罪的要求。

此外，律師認為引渡程序過程中出現的政治因素將導致對公正的嚴重損害，也會使孟女士的合法權利受到侵害。孟女士將據此向法庭申請停止引渡程序。

加拿大是一個尊重法治以及「加拿大權利與自由憲章」的國家。華為認為執法機構的官員在任何時候、任何情況下都應遵守法治原則，對所有人，包括加拿大公民和到訪者都一視同仁。