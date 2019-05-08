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美智庫衛星照曝光 中國第3艘航母將成亞洲最大軍艦

2019-05-08 16:09世界日報 編譯李京倫／綜合報導

衛星照顯示大陸建造第三艘航母 規模超越亞洲所有軍艦 路透社
衛星照顯示大陸建造第三艘航母 規模超越亞洲所有軍艦 路透社
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路透報導，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）取得的衛星影像顯示，中國最近半年在上海市郊江南造船廠加緊建造第三艘航空母艦。亞洲和西方國家軍方與區域安全分析家都在打聽這艘航母的消息，這艘航母料將是中國第一艘現代大型航母，能執行打擊群所有面向任務。有專家指出，這艘航母建成後的大小，將超越所有亞洲國家軍艦

雖然中國國營媒體最近暗示正在建造第三艘航母，但官方尚未證實。中國對航母研發時程和內容向來保密。美國國防部上周說，中國已開始建造第三艘航母，只是沒有相關影像佐證。

衛星照顯示大陸建造第三艘航母 規模超越亞洲所有軍艦 路透社
衛星照顯示大陸建造第三艘航母 規模超越亞洲所有軍艦 路透社
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CSIS取得的4月拍攝影像顯示，船頭前端有30公尺寬，船體有41公尺寬，上方則有高架起重機，分析家指出，這意味中國稱為002型的航母將比美國10萬噸航母小，但比法國4萬2500噸的戴高樂號航母來得大。

附近有大小相當於幾個足球場的船體分段裝配廠，工程似乎在「可浸船渠」持續進行，可能要讓建造好的船體漂到附近長江口。

CSIS「中國力量」專案分析內容寫到：「雖然關於002型航母的資料相當有限，不過，在江南造船廠觀察到的與解放軍海軍第三艘航母的資訊一致。」

CSIS分析家芬納爾說，去年底拍攝的相關影像原本還看不出端倪，但現在可確定工程正在進行。他說：「可以看出最近六個月有很多活動在進行，似乎是第三艘航母，如果不是的話，很難想像會是什麼其他大船。」

美國國防部3日發布年度中國軍力現代化報告，提到中國第三艘航母可能比前兩艘大，且有彈射發射系統。報告寫到：「這種設計讓航母能支援更多戰機、固定翼預警機和更迅速的飛行操作。」

芬納爾與其他分析家說，不清楚第三艘航母會搭載什麼樣的彈射器，是傳統蒸汽動力還是新式電磁系統，也不清楚002型會不會採用核動力。

衛星照顯示大陸建造第三艘航母 規模超越亞洲所有軍艦 美編郭維英／製表
衛星照顯示大陸建造第三艘航母 規模超越亞洲所有軍艦 美編郭維英／製表
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專家：恐讓日、印等鄰國緊張

新加坡東南亞研究院當代東南亞高級研究員史托瑞說，中國擁有正常大小航母會讓一些鄰國緊張，並凸顯這些鄰國與美國戰略關係的重要性，「這艘航母一旦建成，大小將超越所有亞洲國家軍艦，包括日本和印度的，再次顯示中國成為亞洲最大海軍強權」。

中國前兩艘航母相對較小，第一艘遼寧艦是蘇聯時代烏克蘭船艦，中國1998年買下並改裝。第二艘也是中國首艘自製航母尚未命名，參考遼寧艦設計，2017年下水，已在大連北部海試，料將在明年服役。

東南亞軍艦海軍
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