會劉結一 王金平：台獨是假議題 根本行不通

2019-05-08 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



前立法院長王金平今天中午會見中共國台辦主任劉結一時表示，台獨是假議題，根本行不通。他相信在九二共識基礎上，可與時俱進，尋求兩岸的新共識，再創兩岸和平發展的新契機。這是王金平首次在大陸公開表態反台獨並支持「九二共識」。

中共國台辦主任劉結一今天中午設宴款待王金平，王在午宴前的致詞中表示，在三天的行程進入尾聲，一路以來，深刻感受到大陸此次對王氏宗親祭祖尋根之旅的重視。感謝國台辦、福建省、廈門市、漳州市各單位與領導的熱心接待與安排，也感謝大家對王氏宗親家鄉的重視與建設。

王金平表示，在台灣，除了原住民與新住民之外，絕大多數人的原鄉都在大陸，儘管渡海來台的時代有先後，在台灣扎根發展的時間有長短，但我們擁有共同的血脈，是歷史的事實，並不因為族群、省籍、黨派或顏色而有所改變。而大陸是我們血緣的根源，儘管因為兩岸長期的分治對立，拉大了彼此的距離，產生許多重大的歧異，但是慎終追遠的文化傳承，卻始終綿延存續。

他表示，自己雖然在高雄出生長大，但祖籍福建。第一代祖王文醫是軍人，隨鄭成功到台灣，在高雄路竹定居，到他這一代，已經第十一代。三百多年來，王氏家族在台灣開枝散葉，卻始終敬宗愛祖不忘本。我們的故事，正是台灣許許多多家族的縮影。

這一次，他和王氏宗親一起到漳州，祭祖尋根，證明血脈的根源，不會受到時間與政治的阻隔。而文化溯源，更將成為建構兩岸和平的橋樑。