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貪了20年 前能源局長努爾·白克力被起訴

2019-05-08 13:24世界日報 北京8日電

中國新疆原二把手努爾白克力涉賄被起訴。 (取材自澎湃新聞)
中國新疆原二把手努爾白克力涉賄被起訴。 (取材自澎湃新聞)
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前國家發改委副主任、國家能源局局長努爾·白克力涉嫌受賄案，經國家監察委員會調查終結，遼寧省瀋陽市人民檢察院審查起訴。檢察日報報導，他是至今被查最高級的維吾爾族官員。值得關注的是，檢方指努爾·白克力自任職「烏魯木齊市委副書記、烏魯木齊市人民政府市長」即涉非法收賄，這是官方首次披露；據新京報報導，上述信息顯示，努爾·白克力受賄20年。

新京報報導，中央紀委國家監委對努爾·白克力調查發現，努爾·白克力長期要求他人無償為其家人提供高級轎車、專用司機等服務，多次違規接受高檔宴請，收受巨額禮品、禮金，生活奢靡。調查認定努爾·白克力構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，於今年3月依法開除努爾·白克力的黨籍及公職處分，收繳違紀違法所得，並移送檢察機關。

據了解，1984年至2014年，努爾·白克力一直在新疆任職。他曾是新疆前書記王樂泉的副手，多維新聞指出，努爾·白克力曾是新疆第二把手。香港媒體指出，努爾·白克力牽涉政治和處理民族事務方面的問題。2009年，烏魯木齊發生「七五騷亂」，造成197人死亡、1700人受傷。 有消息人士透露，努爾·白克力事前曾收到有關線報，但沒有積極應對。

官方指控，努爾·白克力利用擔任烏魯木齊市委副書記、烏魯木齊市人民政府市長，新疆維吾爾自治區黨委常委、副書記、新疆維吾爾自治區人民政府代主席、主席，國家發展和改革委員會副主任、國家能源局局長等職務上的便利，非法收受他人巨額財物。

新疆烏魯木齊自治區
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