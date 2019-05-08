美炸館事件20周年 中共駐塞使館悼念

2019-05-08 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



當地時間5月7日，中共駐塞爾維亞使館舉行紀念活動，悼念1999年北約轟炸中身亡的邵雲環、許杏虎和朱穎。

據中共駐塞爾維亞使館官網消息，中共駐塞大使陳波及全體館員，塞爾維亞多位高官，以及中共駐塞爾維亞記者、中資機構、華僑華人和友中人士等近百人出席活動。上述百人在紀念碑前默哀，並向遇難者獻花圈。

據多維新聞報導，中國大陸境內，除少數媒體撰文悼念以及民間自發紀念外，官方並未舉行任何公開活動。