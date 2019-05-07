港律政司長稱「港人港審」 不能追溯處理台灣殺人案

2019-05-07 20:49 聯合報 記者 聯合報 記者 李春 ╱即時報導



由港男涉嫌在台殺人引發的香港有關引渡安排的修法之爭，進入僵持階段。在法律界和政界人士提出「港人港審」的中間方案後，港府律政司司長鄭若驊出面否決，稱示「港人港審」形式，只能針對法例生效後的罪行，並不能追溯處理去年的台灣殺人案，當局不能輕率採納有關意見。

香港政府提出以修改現行逃犯條例，以作出與台灣商議移交疑犯的安排，引發美英等國、香港商界和民間的反彈，及引發十三萬人遊行。基本法委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅近日以二萬八千字長文，對修例提出質疑，指出巿民擔心特首難以拒絕由北京當局提出的移交逃犯要求，令有關安排變成中港兩地移交逃犯的常規做法；他認為若堅持繼續修例，亦要加入三項保障，包括只涵蓋最嚴重的罪行、不設追溯期、實行「港人港審」，即不移交港人到大陸、改為在香港受審。

而建制派的立法會議員田北辰也提出，對遊行人數創近年新高，感到詫異，認為反映港人對修例仍存憂慮；倘台灣殺人案疑犯短期內獲判釋放並立刻離港，修例馬上失去迫切性，他不會支持政府的原方案。他由之促請港府採用「外人移送，港人港審」新方案，效法現時中國與法國的引渡協議，只會接受港人之外的引渡申請，倘港人在大陸犯法並潛逃返港，香港法庭可在港審訊該案件。

港府律政司長鄭若驊星期二下午召開記者會，稱香港屬於普通法法域，奉行「屬地原則」，只有於案件全部或部分發生在香港境內，才會行使司法管轄權，「港人港審」會從根本改變香港普通法制度，即使修改相關法例，也只能處理法例生效後的罪行，不能處理台灣殺人案。

鄭若驊指，香港是普通法法域，刑事司法管轄權奉行屬地原則，要達至「港人港審」，需要將逃犯條例下四十六種罪類，都加入「港人港審」安排，會對普通法下刑事司法管轄權的屬地原則，帶來根本性改變，必須慎重考慮，而且處理域外案件，在實際操作上，例如取證困難，外地證據如何提交到香港的法院，執行檢控操作時，會因為證據和資料在外地，令檢控上難以操作。