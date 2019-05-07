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中國宣布南海休漁 周邊國家「有對策」

2019-05-07 15:29世界日報 中國新聞組／北京7日電

中國自5月1日起對北緯12度以北的南中國海等海域實施海洋伏季休漁期，美國之音報導，據了解南中國海政治的人士預計，中國當局只會抓捕違反禁令的中國漁船，對菲律賓、台灣和越南的漁船則會比較寬容，原因是中國希望在亞洲建立關係，避免美國在海上爭端中發揮更大作用。

報導指出，自1995年以來，北京在大約一半備受爭議的南中國海海域宣布休漁期。但有主權爭議的其他國家，每年依舊讓他們的漁船照常捕魚。分析人士認為，美國的盟友台灣和菲律賓稱，全部或部分休漁期是他們自己的領土。越南也做出類似的宣稱，並且從2016年以來跟美國的關係越來越密切。

報導指出，其他國家對中國每年的休漁期已習以為常。過去幾年，一些國家私下告訴他們的漁民，如何在不激怒中國的情況下出海捕魚，儘管他們並沒有放棄主權聲索。中國威脅要加大執法力度，並宣稱對自治的台灣擁有主權，這使得任何主權爭議更加敏感。

台灣漁業署的施進毅說，過去台灣也有宣導，大陸主要是北緯12度以北，一直到黃海，渤海，這段期間禁止捕撈。

越南也對休漁期提出抗議。河內時報報導，河內外交部發言人表示，這項休漁令違反越南對南中國海帕拉塞爾群島擁有的主權，違反聯合國海洋公約。

菲律賓的政治學者表示，菲律賓政府通常不向他們的漁船發出正式通告，避免惹惱中國。 菲律賓大學國際海事教授巴湯巴卡說，迄今為止尚未看到中國真正嚴格執法，尤其是對其他國家。汶萊和馬來西亞也對南中國海部分海域宣稱擁有主權。

這些國家對中國的反對，促使美國海軍定期向南中國海派遣船隻巡航，這激怒了中國。報導引述華盛頓智庫史汀生中心東亞項目資深研究員孫韻說，北京希望與亞洲國家政府發展關係，抗衡美國的影響。

菲律賓越南北京
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