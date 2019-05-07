影／王金平：兩岸分治對立 但文化綿延存續

2019-05-07 13:48 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



前立法院長王金平今天繼續在大陸的參訪行程，上午他去白礁慈濟宮，之後他前往祭祖墳，並參訪福德宮。他在與漳州市委書記邵玉龍會面時表示，兩岸長期分治對立，但文化傳承始終綿延存續。

王金平在會見邵玉龍時致詞表示，在台灣，除了原住民與新住民之外，絕大多數人的原鄉都在大陸，儘管渡海來台的時代有先後，在台灣扎根發展的時間有長短，但我們擁有共同的血脈，是歷史的事實，並不因為族群、省籍、黨派或顏色而有所改變。

他指出，大陸是我們血緣的根源，儘管因為兩岸長期的分治對立，拉大了彼此的距離，產生許多重大的歧異，但是慎終追遠的文化傳承，卻始終綿延存續。

王金平認為，血緣與文化是人心的根，社會的本，可以超越政治歧見和意識型態的對立，成為對內建立和諧、對外追求和平的最大公約數。台灣的每一個人都已經在台灣落地生根，都是不分彼此的親骨肉。而兩岸之間的文化血緣關係無法切割，中華兒女「本是同根生」。