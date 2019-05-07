談判生變 陸官媒回嗆美「準備好承擔相應後果」

2019-05-07 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



中美貿易談判突然生變，大陸知名微信公眾號「陶然筆記」指出，中國前期低調的姿態，「表明中方已經做好應對各種情況的準備」。文章並回嗆美國總統川普，「有人覺得威脅好使，那麼自然也就要準備承擔相應後果」。

陶然筆記6日深夜發表一篇題為「磋商又生波瀾 中方態度依舊」的文章，包括新華網、人民網、中新網、上海澎湃新聞網等大陸主要官方媒體7日均全文轉載這篇文章。

針對川普在北京時間6日凌晨突然在推特上發文，宣稱本周五將上調對中國商品加徵的關稅，並威脅對所有中國對美出口商品加徵關稅。對此，陶然筆記指出，「首先，推特措辭裡體現出極限施壓思路，這會給磋商帶來什麼樣的負面影響取決於美方接下來的行動。」

截至目前，美國貿易代表辦公室（USTR）尚未宣布關稅舉措的聲明，很多分析認為，川普推特的措辭可能是中美磋商中的一種極限施壓手段。「擺出要掀桌子的樣子，看看還能再撈點啥。」

但陶然筆記指出，「美方現在倒是應該認真思考一下這個表態給自己帶來的負面影響。」

文章稱，代表美國150多家貿易協會的遊說組織「關稅傷害美國腹地」（Tariffs Hurt the Heartland）當天發表聲明說，過去十個月，美國人一直為貿易戰的全部成本埋單，突然上調關稅只會懲罰美國農民、企業和消費者。聲明並指出，將關稅上調至25%會損害近100萬個美國就業崗位，並加大金融市場動盪。

文章除強調，中國前期低調的姿態，「表明中方已經做好應對各種情況的準備」，也指責「美方往往強調中方沒有滿足美方的若干訴求，但至於這種訴求是否合理，是否真正公平往往忽略不提」。

陶然筆記表示，中方一年多來反覆強調「堅決捍衛國家核心利益和人民根本利益，在原則問題上絕不妥協」的立場，絕對不是空話。「有人覺得威脅好使，那麼自然也就要準備承擔相應後果。」

「一年多來的經驗證明，美國加徵關稅給我們帶來的衝擊是可控的，而一季度各項經濟數據則印證了中國經濟的韌勁」；「如果有人覺得還可以再試試，那麼他會發現，中國對各種情況已經做好應對準備」。

陶然筆記並提出，面對貿易戰可能的各種變化，中國有三個「不變」：「不願打，不怕打，必要時不得不打」的態度沒變；「堅定維護國家尊嚴和核心利益」的態度沒變；「堅持擴大開放，高質量發展，關鍵是做好自己的事情」的態度更沒變。