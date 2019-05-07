陸股早盤震盪收紅 人幣中間價創2/19來新低

2019-05-07 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



美國總統川普發文威脅提高中國商品關稅，陸股昨重挫逾5%，千檔股票下滑。在中美仍將繼續磋商下，陸股今早盤開高，逐漸回神，不少資金進場做多，燃料電池、工業大麻均有反彈。

據華爾街見聞報導，滬指今日早盤收2,915.87點，漲0.32%；深成指收9,090.18點，漲1.64%；創業板收1,508.11點，漲0.88%。今日開盤情緒尚穩，不少資金進場做多，跌停家數明顯減少，氛圍稍顯好轉。

匯率方面，7日人民幣兌美元中間價報6.7614元，較6日的6.7344元下調270個基點，創2月12日以來最大調弱幅度，人民幣兌美元中間價創2月19日以來新低。

離岸人民幣對美元即期匯率繼續走弱，上午人民幣對美元即期匯率報6.7863元，較前收盤價跌128個基點。周一離岸人民幣收報6.7739元，跌397個基點。

中證網報導，國際投行高盛報告指出，鑑於大陸政策反應靈活又及時，建議繼續增持A股。建議關注容易回調的個股，如聯想、中興；看好人民幣走軟中獲益的股票，比如中石化煉化工程、中國移動； 謹慎對待那些會因人民幣貶值而受挫的股票，如中國奧園和南方航空。