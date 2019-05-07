川普祭出極限施壓 環時：要淡定

2019-05-07 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



美國總統川普警告加徵中國商品關稅，但中方團隊仍將赴美磋商，中共官媒環球時報社評指出，中國要有承受談判破裂的勇氣和耐力；談判破裂對中方所產生的綜合衝擊，將是可控的。社評還說，中方最重要的是淡定。

社評指出，中國外交部表示，中方團隊正在準備赴美磋商。中方理性而淡定的反應，似乎表達了這樣的態度：專注於談判本身，而不與美方搞隔空的輿論大戰。

社評說，中方最重要的是淡定。中國社會對兩國很快達成協議的預期沒有美國社會高，這使得一旦談判破裂，它對中方所產生的綜合衝擊將是可控的。

社評還說，貿易戰的損害必然是雙向的。貿易戰會對美方、尤其是對當前執政團隊產生傷害。

社評也對中國內部喊話，中國社會在這個時候要堅決支持國家的應對策略，無論有什麼變故，都與國家同在。我們要有承受談判破裂的勇氣和耐力，為政府維護我們的核心利益創造良好條件。

社評說，談判當然要爭取好的結果，但如果我們不能承受破裂的可能性，好結果就根本不會出現。中美打打談談，即使談判破裂，美國全面加徵關稅，也不意味著談判大門從此關閉。