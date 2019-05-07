大陸股市回神 滬深股開盤上漲

2019-05-07 09:55 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



在美國總統川普揚言加徵中國商品關稅後，昨天大陸股市重挫逾5%，今天開盤則回神靠穩。上證指數開盤後報2919點，上漲13點，升幅近0.5%。

深證成份指數重上9000點，開盤後報9033點，上漲90點，升幅1%。