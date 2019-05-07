孟晚舟案效應 加國暗示不再幫美

2019-05-07 00:05 聯合報 編譯 聯合報 編譯 馮克芸 ／綜合報導



華為前財務長孟晚舟。（美聯社） 分享 facebook

路透五日報導，加拿大應美國要求拘捕且考慮引渡華為前財務長孟晚舟一事，已引發加國與中國大陸關係緊張，大陸近來升高與加國的對抗，加方無牌可打，求助於美國但美方反應冷淡，且加國不知美方是否正在與孟晚舟談判認罪協議。

大陸近幾周加強對加拿大施壓，停止芥花油進口，上周吊銷兩家主要豬肉生產商進口許可。現在北京還拒絕一個加國貿易代表團赴大陸訪問，迫使加國官員利用視訊會議處理加國產品的出口威脅。

路透說，面對中國大陸，加國若想完全沒有重大經濟損傷，無牌可打，現已緊盯美國，但目前美方反應冷淡。加拿大總理杜魯多政府暗示，往後在多項重要議題上可能不再與美國合作。

加國政府一位要求匿名的官員說：「情勢相當嚴峻。我們向美國人提出此事，他們只說：『跟中國人打交道很棘手。』」這位官員還說：「而且我們不清楚究竟應該對準哪些美國官員，在任何時間點上，你都不知道誰上誰下。」加國官員接觸過的美方官員包括美國國務卿龐培歐、農業部長普度、貿易代表賴海哲、參院外交關係委員會主席里契。

熟知中美貿易談判的消息人士說，中方曾提議，把華為議題納入目前的美中貿易談判中，但美方談判人員拒絕。加拿大駐美大使麥克諾頓表示，加國不清楚美方打算如何處置孟晚舟，他說：「我們對美方說過，『我們希望更清楚了解你們打算如何處置她。你們是否正在就一項認罪協議進行談判？』我們完全一無所知。」

孟晚舟下一次出庭引渡聽證的日期是本月八日。