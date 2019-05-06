李克強：力爭今年底前取消全大陸高速公路省界收費站

2019-05-06 20:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



為便利大陸民眾出行提高物流效率，大陸國務院總理李克強5日在國務院常務會議中表示，力爭今年底前基本取消高速公路省界收費站。

中國政府網報導，今年「政府工作報告」提出，兩年內基本取消全大陸高速公路省界收費站，實現不停車快捷收費，減少擁堵、便利群眾。

會議確定，首先是提高高速公路現代化水準，推廣電子不停車快捷收費系統，爭取年底實現全國高速公路入口車輛普遍使用。

其次是在不增加貨車通行費總體負擔下，優化貨車通行費計費方式。最後是優化鮮活農產品運輸「綠色通道」等減免費政策，研究統一危險化學品運輸車輛等通行管理政策。

會議還強調，要妥善做好收費人員分流安置，做到轉職不失業。

會議中並部署以制度創新持續減少和規範證明事項，進一步優化政務服務和營商環境；聽取職業病防治工作匯報，要求更有力保障職工健康權益。

新華社報導，李克強日前簽署國務院令，公布「報廢機動車回收管理辦法」（簡稱「辦法」），自2019年6月1日起施行；2001年6月16日公布的「報廢汽車回收管理辦法」同時廢止。

「辦法」規定拆解的報廢機動車發動機、方向機、變速器、前後橋、車架等「五大總成」具備再製造條件，可以按照國家有關規定出售給具備再製造能力的企業予以迴圈利用，消除了報廢機動車零部件再製造的法律障礙。