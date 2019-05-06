親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

「大陸憑什麼綁架我？」郭台銘：現在身上什麼顏色都有

台灣缺席WHA成防疫缺口 陸外交部：問題根本不存在

2019-05-06 16:53聯合報 記者許依晨╱即時報導

中國大陸打壓下，台灣今年恐再度缺席WHA，對於政府表示缺席世界衛生大會將損害台灣民眾健康福祉，更造成國際防疫缺口，大陸外交部今天回應聲稱，「所謂不讓台參加世衛大會將導致國際防疫體系出現缺口，根本不存在」，不過是民進黨圖謀參與世衛大會的謊言和藉口。

大陸外交部發言人耿爽6日主持例行記者會，有記者提問，第72 屆世界衛生大會報名日期將於今日截止，台灣沒有收到與會邀請，對於台灣多次稱缺席將損害台灣民眾健康福祉、造成國際防疫缺口，對此有何評論？

耿爽表示，「在中國台灣地區參與國際組織，包括世衛組織的問題上，中方的立場是一貫的、明確的」，即必須按照「一個中國」原則來處理，這也是聯合國大會2758號決議和世界衛生大會251號決議確認的重要原則。

他指出，2009年至2016年，台灣連續8年以「中華台北」名義和觀察員身份參與了世衛大會。這是在兩岸均堅持體現一個中國原則的九二共識基礎上，通過兩岸協商作出的特殊安排，也是中方對台灣參與世衛大會作出特殊安排的政治基礎。

他說，民進黨自2016年執政以來，將政治圖謀置於台灣地區人民的福祉之上，頑固堅持態度分裂立場，導致台灣地區參與世衛大會的政治基礎不復存在，「為了維護一個中國原則，捍衛聯合國大會及世衛大會相關決議的嚴肅性和權威性，中方決定，不同意台灣地區參與今年的世衛大會」。

耿爽說，「中國中央政府始終高度重視台灣同胞的健康福祉，在一個中國原則下，對台灣地區參與全球衛生事務作出妥善安排」。他指出，台灣的醫療衛生專家可以參加世衛組織相關的技術會議，有需要時，世衛組織專家可赴台灣進行考察或提供援助，能夠及時獲得世衛組織發佈的全球突發公共衛生事件信息，台灣發生的突發公共衛生事件信息也能及時地向世衛組織通報。

他說，這些安排確保了無論是台灣還是國際上發生突發公共衛生事件，台灣均可及時有效應對。

台灣今年恐再度缺席WHA，大陸外交部發言人耿爽今天回應聲稱，「所謂不讓台參加世衛...
台灣今年恐再度缺席WHA，大陸外交部發言人耿爽今天回應聲稱，「所謂不讓台參加世衛大會將導致國際防疫體系出現缺口，根本不存在」。（今日頭條）
分享

民進黨外交部聯合國
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

大陸股匯市暴跌原因眾人皆知 陸媒卻隻字不提

2019-05-06 16:16

美今派驅逐艦南海施壓 陸外交部：停止挑釁

2019-05-06 16:55

陳明通指中共背離五四精神 國台辦：煽動兩岸對立

2019-05-06 15:39

中共定調「五四」愛國愛黨 北大低調校園冷清

2019-05-05 09:20

科學家顏寧落選 富豪李彥宏入圍…中國選院士惹議

2019-05-06 18:07

中國「科研女神」顏寧談出走：清華太舒服了

2019-05-06 18:06

網傳曾說陸中科院院士「必須是聽話的人」？顏寧闢謠

2019-05-06 14:50

應對川普 傳中國指示國家隊資金準備入市

2019-05-06 13:59

美國出招還沒完 才剛威脅加關稅又派2軍艦巡南海

2019-05-06 13:50

《大象席地而坐》揭露中國10大社會病態

2019-05-06 11:40

美艦巡航才一周 共軍台海持續6天「實際使用武器訓練」

2019-05-06 10:36

共軍少將嗆台獨：不認中國人又霸占寶島 要依法行事

2019-05-06 10:27

川普揮大棒 離岸人民幣創3年最大跌幅

2019-05-06 09:58

川普施壓加徵關稅 陸股開盤急挫

2019-05-06 09:51

劉結一舉林毅夫為例 稱大陸為台青提供寬廣舞台

2019-05-06 09:37

對北京極限施壓下達最後通牒 港媒揭川普兩大考量

2019-05-06 09:32

中俄軍演 陸艦聯合作戰首射飛彈

2019-05-06 01:05

大陸學界怎麼了？商人獲選陸院士…科學家卻落選

2019-05-06 01:05

科研女神為何赴美當院士？陸學界有問題？論戰引爆！

2019-05-06 01:05

美媒：中國面部識別監控 從新疆普及北京

2019-05-05 15:32

武漢動物園以狗充狼 園方神回：用母狗陪伴寂寞公狼

2019-05-05 12:38

福建完成王金平祭祖安排 打出路標

2019-05-05 12:24

好糗！前汶川書記涉貪受審 央視曾專題誇其政績

2019-05-05 09:57

中俄海上軍演 首度以導彈擊毁靶機

2019-05-05 08:58

台灣記者直擊中共閱兵！登最先進軍艦 連餐點也震撼

2019-05-05 08:00

張曼娟新書發表會 從五四談到人生

2019-05-05 00:56

五四100年 港洗刷國殤之柱悼六四

2019-05-05 00:56

東亞日報：習近平高談五四卻漏提兩大關鍵詞

2019-05-04 21:56

不存在地圖上…研發核潛艇動力909基地首曝光

2019-05-04 16:27

港媒：美軍力報告續炒中國威脅論 顯示出不自信

2019-05-04 16:25

無懼！澳大利亞把台灣列為國家 跟中國並列

2019-05-04 15:53

六四後，再無五四？「有人阻傳播真相」

2019-05-04 15:32

香港五四 映照百年爭拗

2019-05-04 15:31

香港五四升旗「鼓勵採中式步操」 學生多不熟悉五四精神

2019-05-04 15:30

中企老董花大錢送女進史丹佛 企業「黑歷史」被揭

2019-05-04 15:27

五月天迪士尼開唱 ！首日黃牛票滯銷 削價3成6求售

2019-05-04 15:25

紀念五四百年 李顯龍臉書：不了解過去就像無根之樹

2019-05-04 14:42

地圖上不存在的核聚變研發基地909首曝光

2019-05-04 14:26

變形金剛將合體哪吒 央視Q3首映

2019-05-04 12:51
看更多

熱門文章

科研女神為何赴美當院士？陸學界有問題？論戰引爆！

2019-05-06 01:05

美艦巡航才一周 共軍台海持續6天「實際使用武器訓練」

2019-05-06 10:36

對北京極限施壓下達最後通牒 港媒揭川普兩大考量

2019-05-06 09:32

共軍少將嗆台獨：不認中國人又霸占寶島 要依法行事

2019-05-06 10:27

應對川普 傳中國指示國家隊資金準備入市

2019-05-06 13:59

川普揮大棒 離岸人民幣創3年最大跌幅

2019-05-06 09:58

大陸股匯市暴跌原因眾人皆知 陸媒卻隻字不提

2019-05-06 16:16

大陸人行定向降準 下周三起實行

2019-05-06 10:06

美國出招還沒完 才剛威脅加關稅又派2軍艦巡南海

2019-05-06 13:50

高通專利戰將再下一城 華為每年擬付5億美元

2019-05-05 19:56

大陸學界怎麼了？商人獲選陸院士…科學家卻落選

2019-05-06 01:05

台灣缺席WHA成防疫缺口 陸外交部：問題根本不存在

2019-05-06 16:53

川普施壓加徵關稅 陸股開盤急挫

2019-05-06 09:51

五一小長假 見證大陸消費升級

2019-05-06 01:40

只值108元的小鮮肉… 憑5口技讓妳淚奔愛情墳場

2019-05-06 11:00

中俄軍演 陸艦聯合作戰首射飛彈

2019-05-06 01:05

冷血司機兩度輾過車禍傷者 網民紛譴責「若不重判天理難容」

2019-05-06 11:28

陳明通指中共背離五四精神 國台辦：煽動兩岸對立

2019-05-06 15:39

劉結一舉林毅夫為例 稱大陸為台青提供寬廣舞台

2019-05-06 09:37

影／王金平抵廈門 赴延平郡王祠講稿全文

2019-05-06 16:03

廣交會指標雙降 外貿壓力大

2019-05-05 23:24

兩岸微流行／廣深出租車 電動車當道

2019-05-06 01:05

閩台海上直航 五一客流量逾3.1萬人次

2019-05-06 10:52

跨越海峽70年 九旬老兵終返鄉

2019-05-06 01:40

中美貿易談判傳生變 陸股大跌

2019-05-06 10:31

美中貿易磋商恐破局 人民幣重貶

2019-05-06 10:31

美今派驅逐艦南海施壓 陸外交部：停止挑釁

2019-05-06 16:55

川普推文威脅 陸股長假後首交易日下殺

2019-05-06 09:48

網傳曾說陸中科院院士「必須是聽話的人」？顏寧闢謠

2019-05-06 14:50

貿易談判生變 陸股跌逾2%淪重災區

2019-05-06 09:49

川普推文震盪陸股失守3000點 千股跌停

2019-05-06 15:57

廣交會出口黯淡 預告4月進出口數據可能不佳

2019-05-05 22:21

若中美「談崩」 瑞銀估陸股恐跌20%人幣貶破7

2019-05-06 17:57

中國鐵路部門嚴限旅客買短補長 引網友熱議

2019-05-06 16:01

港中環園遊會 滿滿台灣美食

2019-05-06 01:05

大陸．資金．對策／反洗錢影響大陸台商分析

2019-05-05 23:30

透視大灣區／粵港澳拚經濟超越東京紐約 台灣機會在哪

2019-05-06 00:09

2019年 將關千座非煤礦山

2019-05-06 01:40

老公落馬才1周…被搶130萬元安徽女官員免職

2019-05-06 14:49

透視大灣區／台商：千載難逢商機來了

2019-05-06 00:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top