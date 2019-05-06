台灣缺席WHA成防疫缺口 陸外交部：問題根本不存在

2019-05-06 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



中國大陸打壓下，台灣今年恐再度缺席WHA，對於政府表示缺席世界衛生大會將損害台灣民眾健康福祉，更造成國際防疫缺口，大陸外交部今天回應聲稱，「所謂不讓台參加世衛大會將導致國際防疫體系出現缺口，根本不存在」，不過是民進黨圖謀參與世衛大會的謊言和藉口。

大陸外交部發言人耿爽6日主持例行記者會，有記者提問，第72 屆世界衛生大會報名日期將於今日截止，台灣沒有收到與會邀請，對於台灣多次稱缺席將損害台灣民眾健康福祉、造成國際防疫缺口，對此有何評論？

耿爽表示，「在中國台灣地區參與國際組織，包括世衛組織的問題上，中方的立場是一貫的、明確的」，即必須按照「一個中國」原則來處理，這也是聯合國大會2758號決議和世界衛生大會251號決議確認的重要原則。

他指出，2009年至2016年，台灣連續8年以「中華台北」名義和觀察員身份參與了世衛大會。這是在兩岸均堅持體現一個中國原則的九二共識基礎上，通過兩岸協商作出的特殊安排，也是中方對台灣參與世衛大會作出特殊安排的政治基礎。

他說，民進黨自2016年執政以來，將政治圖謀置於台灣地區人民的福祉之上，頑固堅持態度分裂立場，導致台灣地區參與世衛大會的政治基礎不復存在，「為了維護一個中國原則，捍衛聯合國大會及世衛大會相關決議的嚴肅性和權威性，中方決定，不同意台灣地區參與今年的世衛大會」。

耿爽說，「中國中央政府始終高度重視台灣同胞的健康福祉，在一個中國原則下，對台灣地區參與全球衛生事務作出妥善安排」。他指出，台灣的醫療衛生專家可以參加世衛組織相關的技術會議，有需要時，世衛組織專家可赴台灣進行考察或提供援助，能夠及時獲得世衛組織發佈的全球突發公共衛生事件信息，台灣發生的突發公共衛生事件信息也能及時地向世衛組織通報。