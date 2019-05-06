大陸股匯市暴跌原因眾人皆知 陸媒卻隻字不提

2019-05-06 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



美國總統川普5日在推特發文，揚言本周五起將對2,000億美元中國進口商品由原本加徵10%關稅，大幅提高至25%，導致周一大陸股匯市重挫。儘管市場及大陸多數民眾都已從各種管道獲知此一重大訊息，但截至下午3時陸股收盤，大陸官方媒體對此事卻依然隻字不提，甚至連股市盤後分析對陸股6日暴跌原因，也完全不提此一最關鍵的因素。

儘管大陸央行在開盤前一刻突然宣布，將對中小銀行實行較低的優惠存款準備金，估計可向市場釋放約人民幣2,800元資金，但因擔心中美貿易談判可能「談崩」，雙方關稅大戰恐將升級，大陸股匯市一開盤依然重貶。

大陸網路財經媒體《華爾街見聞》報導時僅委婉表示，「受海外消息刺激」，離岸人民幣一度跌破6.82關口，跌幅為2016年1月以來最大，較上周五收盤累跌逾800個基點。

上證綜指周一收盤重貶5.58%，報2,906.46點；深證成指大跌7.56%，報8,943.52點；創業板指數跌幅更達7.94%，報1,494.89點。兩市最終只有109檔個股上漲，3,466檔收跌，超過1,000檔個股跌停。

不過，上海《澎湃新聞》在收盤後報導稱，「不僅是A股市場，亞太股市也一片慘綠」；「今日早盤，全球市場殺跌之後，許多市場人士都表示看不懂」。《新浪財經》在股市收盤後的分析，通篇也未提及川普可能提高對大陸商品進口關稅的消息，彷彿完全沒有這回事。

大陸網路上一些相關訊息一發出後，也很快就被封鎖、刪除。有微信公眾號「群主」甚至呼籲群友「務必克制，從現在開始不要談中美貿易摩擦和中美貿易關係的事情，靜候官方公布中國代表團是否赴華盛頓的消息。」該名群主還稱，「如果大家不克制的話，今天所有的群都會被封掉。」