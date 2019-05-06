陳明通指中共背離五四精神 國台辦：煽動兩岸對立

2019-05-06 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



今年是五四運動一百周年，陸委會主委陳明通日前表示，中共箝制思想言論自由、控制青年「聽黨話、跟黨走」，政治改革與經濟發展的失衡偏斜，背離五四精神，整個中國大陸遍尋不著「德先生與賽先生」身影。中共國台辦發言人馬曉光今回應表示，民進黨及其當局兩岸事務主管部門煽動兩岸對立，是不折不扣的麻煩製造者。

馬曉光指出，正當兩岸同胞共同紀念五四運動一百周年之際，民進黨及其當局兩岸事務主管部門卻大放厥詞，汙衊攻擊大陸，進一步煽動兩岸對立，企圖製造兩岸對抗，這再度證明，民進黨及其當局是不折不扣的麻煩製造者。

馬曉光表示，五四運動是中國近現代史上具有劃時代意義的重大事件，孕育了以愛國、進步、民主、科學為主要內容的偉大五四精神。從五四運動出發，中共擔負起領導人民實現民族獨立、人民解放和國家富強、人民幸福的歷史重任，社會主義在中國落地生根並不斷完善發展，中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛耀。

他指出，大陸將發揚五四精神，堅定不移走中國特色社會主義道路，團結全國各族人民為全面建成小康社會，加快建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國，實現中華民族偉大復興的中國夢而繼續奮鬥。