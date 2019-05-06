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網傳曾說陸中科院院士「必須是聽話的人」？顏寧闢謠

2019-05-06 14:50聯合報 記者許依晨╱即時報導

被譽為中國「科研女神」的科學家顏寧，日前當選美國國家科學院外籍院士。近日，有網友在微博發文稱，顏寧曾在被問為何落選中國科學院院士時說，「要想入選中科院院士，你可以不是一個優秀的人才，但你必須是一個聽話的人！」對此，顏寧日前在微博親自「打假」，稱此說法「說瞎話都不眨眼」。

美國國家科學院公布最新院士名單，共有100位美國本土科學家、25位外籍科學家入選，曾是北京清華最年輕的教授與博士導師的顏寧入選，成為大陸網路上熱議話題。

觀察者網報導，5月2日，有網友在微博發文稱，顏寧在落選中科院院士後，曾被美國人詢問落選原因，當時顏寧回答道，「要想入選中科院院士，你可以不是一個優秀的人才，但你必須是一個聽話的人！」此文一發布，引發了大量關注和討論。

對此，5月3日，顏寧親自在微博說明，表示「到哪投訴這種說瞎話都不眨眼的啊？」，同時顏寧也表示很無奈，感嘆自己終於有了被「語錄」的待遇。

隨後，網友發現，此前網傳的爆料帖已被設置權限，無法查看。另，據中國青年報微信公眾號5月6日報導，目前，不實文章已被發文人刪除，發帖人帳號也已被微博官方處以「扣除信用積分5分，禁言7天，禁被關注7天」的處罰。

這並非顏寧第一次闢謠。據新華社報導，此前，顏寧赴美國普林斯頓大學分子生物學系就任雪莉·蒂爾曼終身講席教授職位時，有消息稱，顏寧受聘普林斯頓大學是「負氣出走」。隨後，顏寧也是透過微博表示這些說法純屬無稽之談。

顏寧表示，這是經過深思熟慮的決定，她希望能夠給自己一些新的壓力，在新的環境中激發新的靈感，在科學上取得新的突破。

圖／翻攝微博
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顏寧入選美國科學院院士。 圖／翻攝自視覺中國
顏寧入選美國科學院院士。 圖／翻攝自視覺中國
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