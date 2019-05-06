美國出招還沒完 才剛威脅加關稅又派2軍艦巡南海

2019-05-06 13:50 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中美貿易戰火再度燃起之際，香港經濟日報引述路透報導稱，美國兩艘軍艦再巡南海，行駛到有主權爭議南沙群島、由中國實質控制的南薰礁、赤瓜礁的12海里範圍內。

報導說，美軍此舉或惹中國不滿，令中美緊張關係升溫。

報導引述美國軍方發言人指，上述軍艦是美國導彈驅逐艦普雷貝爾號（USS Preble）及鍾雲號（USS Chung-Hoon）。