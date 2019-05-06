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劉結一舉林毅夫為例 稱大陸為台青提供寬廣舞台

2019-05-06 09:37聯合報 記者許依晨╱即時報導

大陸國台辦主任劉結一5日出席2019兩岸青年交流合作北京峰會開幕式，他在致詞中表示，現在是實現中華民族偉大復興的關鍵時期，兩岸青年要百倍珍惜這個偉大的時代，此外，他並提到台籍經濟學家林毅夫在1970年代「冒著風險來到大陸」，林的經歷說明，飛速發展的大陸一定能為台灣青年的成長、成才、成功提供寬廣舞台和無限可能。

中評社報導，劉結一表示，這次兩岸青年交流合作北京峰會，適逢五四運動100周年。他說，青年是時代的先鋒，兩岸關係和平發展是中華民族偉大復興的重要組成部分，完成祖國統一大業是實現中華民族偉大復興的必然要求，當今時代既是近代以來中華民族發展的最好時期，也是實現中華民族偉大復興的關鍵時期。兩岸青年要百倍珍惜這個偉大的時代，承擔當代青年人的責任，作出當代青年人應有的貢獻。

他重申，大陸和台灣同屬一個中國，是兩岸同胞共同的家園，堅決反對「台獨」勢力推行形形色色的「去中國化」活動和其他台獨分裂活動，堅決反對「台獨」勢力阻撓破壞兩岸互利合作，損害兩岸同胞的利益，更不能允許「台獨」勢力破壞台海和平、干擾中華民族發展的大好機遇。

他表示，改革開放以來，一批又一批台灣青年帶著夢想來到大陸，在各自事業發展上取得不同成就。有的在商界開拓了新天地，有的在教育、文化、學術等領域脫穎而出。

他舉林毅夫為例，他指出，林在上個世紀七十年代末「冒著風險」來到大陸，此後幾十年他的經濟學研究始終伴隨和聚焦大陸改革開放進程，取得一系列重要成果，成為著名的經濟學家，曾擔任中國工商聯專職副主席、世界銀行首席經濟學家和副行長，並在去年獲得改革開放先鋒獎的殊榮，「林毅夫先生的經歷充分說明，飛速發展的祖國大陸一定能為台灣青年的成長、成才、成功提供寬廣舞台和無限可能」。

大陸國台辦主任劉結一5日出席2019兩岸青年交流合作北京峰會開幕式。（中評社）
大陸國台辦主任劉結一5日出席2019兩岸青年交流合作北京峰會開幕式。（中評社）
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