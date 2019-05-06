劉結一舉林毅夫為例 稱大陸為台青提供寬廣舞台

2019-05-06 09:37 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



大陸國台辦主任劉結一5日出席2019兩岸青年交流合作北京峰會開幕式，他在致詞中表示，現在是實現中華民族偉大復興的關鍵時期，兩岸青年要百倍珍惜這個偉大的時代，此外，他並提到台籍經濟學家林毅夫在1970年代「冒著風險來到大陸」，林的經歷說明，飛速發展的大陸一定能為台灣青年的成長、成才、成功提供寬廣舞台和無限可能。

中評社報導，劉結一表示，這次兩岸青年交流合作北京峰會，適逢五四運動100周年。他說，青年是時代的先鋒，兩岸關係和平發展是中華民族偉大復興的重要組成部分，完成祖國統一大業是實現中華民族偉大復興的必然要求，當今時代既是近代以來中華民族發展的最好時期，也是實現中華民族偉大復興的關鍵時期。兩岸青年要百倍珍惜這個偉大的時代，承擔當代青年人的責任，作出當代青年人應有的貢獻。

他重申，大陸和台灣同屬一個中國，是兩岸同胞共同的家園，堅決反對「台獨」勢力推行形形色色的「去中國化」活動和其他台獨分裂活動，堅決反對「台獨」勢力阻撓破壞兩岸互利合作，損害兩岸同胞的利益，更不能允許「台獨」勢力破壞台海和平、干擾中華民族發展的大好機遇。

他表示，改革開放以來，一批又一批台灣青年帶著夢想來到大陸，在各自事業發展上取得不同成就。有的在商界開拓了新天地，有的在教育、文化、學術等領域脫穎而出。