對北京極限施壓下達最後通牒 港媒揭川普兩大考量

2019-05-06 09:32 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中美貿易談判恐生變，美國總統川普透過推特說，從10日開始，美國對中國2000億美元的商品關稅將從目前的10%增加到25%。他抱怨目前跟中國的貿易協議談判仍然在進行，但進展太遲緩。港媒引述觀察人士認為，川普突然一改此前態度，透出兩個事實：一是中美磋商仍有關鍵分歧未彌合，美方展開最後階段施壓；二是美方以最後通牒，反制中方「拖字訣」談判策略。

川普突然透過推特發出訊息說，「在過去的10個月裡，中國為500億美元的高技術產品償付25%的關稅給美國，另外2000億美元的其他產品償付10%的關稅。這些關稅部分促成了我們良好的經濟成果。從星期五開始，10%的關稅將提升為25%。中國出口到美國的另外3250億美元商品還沒有被徵稅，但將很快開徵，稅率為25%。償付給美國的關稅對產品成本沒有多少影響，大部分為中國承擔。跟中國的貿易交易正在進行，但進展太遲緩，他們試圖重新談判。不行！」

據香港經濟日報報導，值得注意是，中共國務院副總理劉鶴預定本周三將率領中國代表團，前赴跟美國代表團進行最新一輪的貿易談判，外界普遍相信，這可能是中美最後一輪談判、對能否達成協議至關重要。

報導指出，在此關鍵時刻，川普卻一改此前唱好談判進度的態度，變得不耐煩、抱怨談判進度太慢。有分析指，川普這一舉動大概透出兩個事實。

其一是中美貿易的關鍵分歧仍未彌合，川普在談判最後階段作強力施壓，以圖促使中方加碼讓步，最大程度擴張美方獲得的利益。事實上，美國《華爾街日報》日前報導指，中美仍有三大矛盾未解決，包括雙方互相撤銷懲罰性關稅的安排、中國政府對國內企業扶持政策、中國向外資開放雲計算市場等。

當中最大難題據稱是撤稅問題，中方希望可以先撤稅再簽貿易協議，但美方堅持保留部份關稅，作為貿易協議執行機制的一部份。

其二是美方反制中國的「拖字訣」談判策略。觀察人士指，由於兩國在上述領域的分歧仍難彌合，中方似乎正在拖延談判，以圖取得更多時間應對中美貿易緊張狀況；事實上，倘若談判進一步拖延、中方經濟得以喘息復甦，有利中方增加與美方搏弈的談判籌碼。

分析指，川普政府意識到這一點，川普在推特威脅將加碼關稅措施，無異於對中方發出最後通牒，意在封堵中方拖字訣的策略。