科研女神為何赴美當院士？陸學界有問題？論戰引爆！

2019-05-06 01:05 聯合報 記者羅印冲／綜合報導



顏寧入選美國科學院院士。 圖／翻攝自視覺中國 分享 facebook

被譽為中國「科研女神」的科學家顏寧，日前當選美國國家科學院外籍院士。最近她接受陸媒採訪，終於完整說出當年出走北京清華的原因，她說「在清華這個她最愛的母校待得太舒服了，害怕自己的才智不知不覺浪費了，想換個環境，重新挑戰自己。」

美國國家科學院公布最新院士名單，共有一百位美國本土科學家、廿五位外籍科學家入選，曾是北京清華最年輕的教授與博士導師的顏寧入選，引起各界關注。

顏寧一九七七年出生於山東濟南，從北京清華大學生物系畢業後，二○○○年出國深造，取得普林斯頓大學生物學博士，師從著名結構生物學家、現任西湖大學校長施一公。

實力派科學家

二○○七年，年僅卅歲的顏寧從美國學成而歸，並成為當時北京清華最年輕的博士生導師。顏寧在回大陸後的十年時間裡，研究工作主要聚焦於膜轉運蛋白結構和機制相關的生物學研究，在「科學」（Science）、「自然」（Nature）、「細胞」（Cell ）等國際頂級期刊上發表多篇論文，是公認的實力派科學家。

「我在清華像公主」

二○一七年，顏寧選擇離開北京清華，回到普林斯頓任教與科研工作，在大陸社會掀起一波激烈討論。據稱，顏寧曾發文批評中國國家自然基金會，稱他們不願支持風險較高的研究。外界猜測，顏寧因為在中國大陸學術體制下難以進行自己想做的研究而離開。

不過，「中國新聞周刊」近期報導，顏寧說出她當年出走的原因，她說，普林斯頓是她的母校，回到普林斯頓任教，是她一直的理想。

提到在北京清華的十年科研歲月，顏寧表示，清華對她的支持非常有力，讓她毫無經費之憂，「可以說，我在清華就跟公主一樣。」

她並解釋，清華對青年科研人員有專項支持計畫，在各種支持下，她並不很需要去校外辛辛苦苦申請經費。

至於離開清華的決定，顏寧坦言，「在清華這個她最愛的母校待得太舒服了，害怕自己的才智不知不覺浪費了，想換個環境，重新挑戰自己。」

二○一七年起，顏寧回到普林斯頓大學進行科研工作。在二○一八年六月底到九月初，短短七十天內，顏寧團隊在頂級學術期刊「科學」上連發三篇論文。就在她當選為美國科學院外籍院士的前一天，顏寧還在微博上慶祝自己剛剛獲得「魏茲曼女性與科學獎」（Weizmann Women and Science Award）。

自稱網癮少女

四月卅日晚間，顏寧在微博上發表對成為美國國家科學院外籍院士的感想，她打趣地稱，對著鏡子練習了半天「德高望重」，「做不來做不來」。

與其他科學家謹慎嚴肅形象大不相同，顏寧活得本真、自我，她自稱是「網癮少女」，喜歡追劇、看書、上網，把微博當成寫論文時的調劑，對於女性角色也有自己的觀點。有一次她參加大陸央視「開講啦」節目，被介紹是一名女科學家時，她立即回道，「其實我對女科學家這個說法，是拒絕的。為什麼女科學家前面一定要加個『女』字呢？」

顏寧在節目中也侃侃而談關於女性的想法，展現她身為獨立現代女性的一面。她強調，女性不該「為悅己者容」，而是要「女為己容」，要為自己而打扮。