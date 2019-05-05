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美媒：中國面部識別監控 從新疆普及北京

2019-05-05 15:32世界日報 中國新聞組／北京5日電

中國政府正採用臉部辨識及人工智慧等技術，來辨認和追蹤全國14億人口，北京當局希望...
中國政府正採用臉部辨識及人工智慧等技術，來辨認和追蹤全國14億人口，北京當局希望在蓬勃發展的科技產業幫助下，建立前所未有的巨大國家監控系統。 中新社
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美國媒體指出中國的面部識別技術，近年來已從新疆大規模監控現普及到北京。中國批評者擔心，當局的社會大眾監控措施遲早會普及到中國各地。

美國之音引述TechCrunch報導，一個網路安全研究者赫然發現中國電商和網路雲計算服務商阿里巴巴的一個客戶的規模監控的數據庫沒有任何安全措施，可以給網路用戶隨意瀏覽。

被該研究者發現的監控數據是從北京兩個居民區蒐集的，其中一個居民區在亮馬橋。在發現的時候，那數據庫的數據還在迅速增加，顯示那裡的監控依然在進行。監控的一個變量是維吾爾族/漢族的之別。

警察或任何人可以根據這些監控數據還原一個人的每天的行蹤路線。專家們擔心這種數據洩露會被心懷不軌的人去濫用，比如謀畫綁架或訛詐之類目的。

美國富比世雜誌隨後聯繫了寄存該數據庫的阿里巴巴公司旗下的阿里雲，阿里雲的一位發言人說，該發言人表示阿里雲一直忠告其客戶要保障自己的數據安全，阿里雲也立即通知了該客戶使他們可以立即處理這個問題。

報導指出，人權組織人權觀察發表研究報告，展示了中國當局在新疆進行的大規模監控的面貌，其中包括將許多合法、常見的非暴力行為──例如「少與鄰居來往，經常不由正門進出」──視為可疑行為。

另外，當局還把51種網絡工具的使用列為可疑，包括許多虛擬專用網絡（VPN）和WhatsApp、Viber等加密通信工具。

北京新疆人權人臉辨識

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