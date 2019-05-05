好糗！前汶川書記涉貪受審 央視曾專題誇其政績

2019-05-05 09:57 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



四川省供銷合作聯合社前主任青理東因收賄受審，港媒報導，令外界關注的是，中共官媒中央電視台六年前曾連播五天專題，介紹時任四川汶川縣委書記的青理東政績，讚其母街頭回收廢品：「樸實的母親才能培養出好兒子。」

據四川省內江市中級法院公布，4月29日，該院一審青理東被控受賄、濫用職權、巨額財產來源不明一案。指其由2003年至2018年，擔任多項公職時收賄，涉及人事安插、工程招標及賤賣國家土地等。截至去年10月，除收賄468萬人民幣外，還有超過797萬元人民幣不能說明合法來源。

控罪提到，青理東在2009年出任汶川縣委書記期間，擅自決定將某度假村項目的土地以低價出讓，造成國家損失1100萬餘元。

據香港星島日報報導，今年57歲的青理東，在2008年汶川大地震後調任汶川縣委書記，負責災後重建。

2013年，中央電視台連續五日以新聞專題方式介紹青理東的政績。央視記者以遊客身分在街頭「巧遇」在街頭回收廢品的青理東母親，稱這位老母親愛好回收廢品，青理東沒有阻止，還利用這種方式來了解民情。