親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

錯過再等三個月！ 今台北市七成可見「懸日」

「軍艦過台海」在嘴仗啥？ 一次搞懂領海、內水跟公海術語

中共定調「五四」愛國愛黨 北大低調校園冷清

2019-05-05 09:20聯合報 記者羅印冲╱即時報導

學生在北大靜園的五四紀念裝飾留影。香港星島日報
學生在北大靜園的五四紀念裝飾留影。香港星島日報
分享
北京大學是「五四」運動發源地，昨日是「五四」運動一百周年，也是北大一百二十一周年校慶。據港媒報導，北大生王同學表示，「老師去年已提及今年不會大搞五四」；至於昨日「五四」百周年紀念活動，王同學說：「感覺滿冷清，沒有什麼盛大活動，校園和平常差不多，就是遊客多了點。」

據香港星島日報報導，四月三十日，中共總書記習近平發表「五四」一百周年講話，把紀念主題定調為「愛國」，指出「五四運動核心是愛國主義」，一個人不愛國，「在世界上都是很丟臉的」，並呼籲青年要「聽黨話、跟黨走」。習的談話中，「愛國」一詞總共出現十八次，而一向視為「五四」運動兩面大旗的「民主」和「科學」則被淡化。

報導引述來自台灣的王同學表示，到了今年四月，學校才漸漸有了紀念五四的氣氛，之前感覺大家都是在觀望，等待紀念活動。

王同學說，去年已聽老師提及，學校領導層不會大搞五四。就校方的紀念活動，王同學指出「感覺蠻冷清，雖有紀念活動，但並不盛大，校園和平常差不多，就是遊客多了點。」

報導指，昨早北大靜園草坪舉辦了青春詩會，師生朗誦了紀念詩詞，北大英傑交流中心則是舉行學術研討會，北京大學黨委書記邱水平與校長郝平均有出席，並有「五四運動研究中心」的成立儀式，中心的成立旨在加強北大與「五四」運動相關歷史研究。

在北大就讀將近五年的李同學表示，對於她與身邊的同學而言，「五四」通常就是一個假期，「就是比五一假期再多一天，很多同學都會在假期出去玩，很少想過怎麼好好過五四。」

報導還提到，難見中國大陸學界出版就「五四」議題的論文集，而北大書店內，也僅是多放了一些有關胡適的書籍而已。

北京大學五四運動習近平

相關新聞

台灣記者直擊中共閱兵！登最先進軍艦 連餐點也震撼

2019-05-05 08:00

張曼娟新書發表會 從五四談到人生

2019-05-05 00:56

好糗！前汶川書記涉貪受審 央視曾專題誇其政績

2019-05-05 09:57

中俄海上軍演 首度以導彈擊毁靶機

2019-05-05 08:58

五四100年 港洗刷國殤之柱悼六四

2019-05-05 00:56

東亞日報：習近平高談五四卻漏提兩大關鍵詞

2019-05-04 21:56

不存在地圖上…研發核潛艇動力909基地首曝光

2019-05-04 16:27

港媒：美軍力報告續炒中國威脅論 顯示出不自信

2019-05-04 16:25

無懼！澳大利亞把台灣列為國家 跟中國並列

2019-05-04 15:53

六四後，再無五四？「有人阻傳播真相」

2019-05-04 15:32

香港五四 映照百年爭拗

2019-05-04 15:31

香港五四升旗「鼓勵採中式步操」 學生多不熟悉五四精神

2019-05-04 15:30

中企老董花大錢送女進史丹佛 企業「黑歷史」被揭

2019-05-04 15:27

五月天迪士尼開唱 ！首日黃牛票滯銷 削價3成6求售

2019-05-04 15:25

紀念五四百年 李顯龍臉書：不了解過去就像無根之樹

2019-05-04 14:42

地圖上不存在的核聚變研發基地909首曝光

2019-05-04 14:26

變形金剛將合體哪吒 央視Q3首映

2019-05-04 12:51

敏感時刻抓學生？五四運動百年，北大學生再被失蹤

2019-05-04 10:00

美國防部報告：中共增加在台灣附近軍演

2019-05-03 23:54

五四百年／陳明通：大陸不見德賽先生 台灣引航五四

2019-05-03 20:05

煽惑罪被判刑 香港占中三子提起上訴

2019-05-03 19:46

為孟晚舟案再槓上？ 中國暫停加國2豬肉商進口

2019-05-03 17:58

張小月邀陸配提前過母親節 透露一個小秘密

2019-05-03 17:09

看待六四 中共3任總書記總理從有聲變無聲

2019-05-03 15:20

五四前夕 陳明通：大陸遍尋不著「德先生與賽先生」

2019-05-03 13:56

醫美公司新氧科技登陸那斯達克 首日股價大漲逾30%

2019-05-03 11:07

新版人民幣 缺席的5元將做數位貨幣

2019-05-03 09:50

沙盤推演一下 最好別把兩岸搞到開戰那一天

2019-05-03 09:41

看到統一黑影就開槍 台灣人的統一焦慮

2019-05-03 09:35

「藍色突擊-2019」中泰海軍聯合訓練

2019-05-03 02:04

五四100年／元培之聲 鬧醒沉沉古國

2019-05-03 00:19

五四100年／五四盪漾 政治潛流 牽動台灣

2019-05-03 00:19

五四100年／香港五四 映照百年爭拗

2019-05-03 00:14

中研院紀念五四 廖俊智：不讓政治限制學術研究

2019-05-03 00:08

誰是中共同路媒體？國安局拒點名

2019-05-02 23:58

劉鶴下周赴美 尋求最終協議

2019-05-02 23:56

批中共違背五四精神 陸委會：專制更勝北洋政府

2019-05-02 18:05

中美貿談快落幕？傳川普棄追網路竊密 但保留部分課稅

2019-05-02 17:28

赴新疆經商？ 龐培歐籲美企三思

2019-05-02 17:27
看更多

熱門文章

五一奇觀！想吃小龍蝦要等7974桌 網友嘆假放完還沒吃到...

2019-05-04 16:51

台灣記者直擊中共閱兵！登最先進軍艦 連餐點也震撼

2019-05-05 08:00

優速董事長余聯兵爆意外身亡 曾高喊要活下去

2019-05-04 12:01

無懼！澳大利亞把台灣列為國家 跟中國並列

2019-05-04 15:53

不存在地圖上…研發核潛艇動力909基地首曝光

2019-05-04 16:27

2女子在BMW車頂上玩猜拳 網友：不要命了

2019-05-04 15:39

「五一」假期 陸客赴台旅遊暴增180%

2019-05-04 22:41

東亞日報：習近平高談五四卻漏提兩大關鍵詞

2019-05-04 21:56

切磋武藝？江蘇跆拳道館「大戰」武館　多人受傷15人被刑拘

2019-05-04 20:50

陸五一連假 陸客赴台暴增180%

2019-05-05 00:56

中國粥王變外資 雀巢全資收購

2019-05-04 10:42

又傳雲南野象攻擊人…遊客下車尿尿 被踢斷肋骨腿骨

2019-05-04 16:50

變形金剛將合體哪吒 央視Q3首映

2019-05-04 12:51

中企老董花大錢送女進史丹佛 企業「黑歷史」被揭

2019-05-04 15:27

學者明居正：習近平內外交困 利用台灣鞏固地位

2019-05-04 11:12

大陸「五一」連假近2億人次出遊 再創新高

2019-05-04 20:49

彭博資訊專欄／這場科技冷戰 大陸勝算高

2019-05-05 01:57

五一收假了 專家喊漲A股

2019-05-05 00:10

陸最神祕核研基地 首度開放

2019-05-05 00:56

地圖上不存在的核聚變研發基地909首曝光

2019-05-04 14:26

尼泊爾首都鐵路 將連接中印

2019-05-05 00:56

五一小長假出行、旅遊客流創新高

2019-05-04 17:32

影／霸坐反嗆、上百人有票擠不上車 中鐵總道歉

2019-05-04 15:02

紀念五四百年 李顯龍臉書：不了解過去就像無根之樹

2019-05-04 14:42

中央下令拆 地方捨不得…山東第一觀音像「整容」成孔子

2019-05-04 17:17

新華社：北韓向東海連射多枚導彈 射程70至200公里

2019-05-04 10:54

五月天迪士尼開唱 ！首日黃牛票滯銷 削價3成6求售

2019-05-04 15:25

中俄海上軍演 首度以導彈擊毁靶機

2019-05-05 08:58

有心人「打著鄧小平的旗號反對習近平」？分析指中共要警惕

2019-05-04 17:12

中共定調「五四」愛國愛黨 北大低調校園冷清

2019-05-05 09:20

中國多方施壓以圖左右台灣政局 美國密切關注

2019-05-05 00:21

港媒：美軍力報告續炒中國威脅論 顯示出不自信

2019-05-04 16:25

六四後，再無五四？「有人阻傳播真相」

2019-05-04 15:32

忘了血的教訓…森林大火才奪30命 遊客又在涼山野炊

2019-05-04 17:02

張曼娟新書發表會 從五四談到人生

2019-05-05 00:56

曾任海軍陸戰隊 美國駐華使館專員猝逝

2019-05-04 16:14

五四100年 港洗刷國殤之柱悼六四

2019-05-05 00:56

劉曉波遺孀劉霞、艾未未相見歡 手拿酒杯笑容滿面

2019-05-05 09:31

五四百年未解決 陸學者：中國如何內化普世文明

2019-05-04 17:52

好糗！前汶川書記涉貪受審 央視曾專題誇其政績

2019-05-05 09:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top