中共定調「五四」愛國愛黨 北大低調校園冷清

2019-05-05 09:20 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



學生在北大靜園的五四紀念裝飾留影。香港星島日報 分享 facebook 北京大學是「五四」運動發源地，昨日是「五四」運動一百周年，也是北大一百二十一周年校慶。據港媒報導，北大生王同學表示，「老師去年已提及今年不會大搞五四」；至於昨日「五四」百周年紀念活動，王同學說：「感覺滿冷清，沒有什麼盛大活動，校園和平常差不多，就是遊客多了點。」

據香港星島日報報導，四月三十日，中共總書記習近平發表「五四」一百周年講話，把紀念主題定調為「愛國」，指出「五四運動核心是愛國主義」，一個人不愛國，「在世界上都是很丟臉的」，並呼籲青年要「聽黨話、跟黨走」。習的談話中，「愛國」一詞總共出現十八次，而一向視為「五四」運動兩面大旗的「民主」和「科學」則被淡化。

報導引述來自台灣的王同學表示，到了今年四月，學校才漸漸有了紀念五四的氣氛，之前感覺大家都是在觀望，等待紀念活動。

王同學說，去年已聽老師提及，學校領導層不會大搞五四。就校方的紀念活動，王同學指出「感覺蠻冷清，雖有紀念活動，但並不盛大，校園和平常差不多，就是遊客多了點。」

報導指，昨早北大靜園草坪舉辦了青春詩會，師生朗誦了紀念詩詞，北大英傑交流中心則是舉行學術研討會，北京大學黨委書記邱水平與校長郝平均有出席，並有「五四運動研究中心」的成立儀式，中心的成立旨在加強北大與「五四」運動相關歷史研究。

在北大就讀將近五年的李同學表示，對於她與身邊的同學而言，「五四」通常就是一個假期，「就是比五一假期再多一天，很多同學都會在假期出去玩，很少想過怎麼好好過五四。」

報導還提到，難見中國大陸學界出版就「五四」議題的論文集，而北大書店內，也僅是多放了一些有關胡適的書籍而已。