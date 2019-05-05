中俄海上軍演 首度以導彈擊毁靶機

2019-05-05 08:58 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



為期6天的中俄「海上聯合-2019」演習昨日結束，港媒報導，在最後一日演習中，中俄海軍首次聯合進行了實際發射近程艦空導彈擊落兩架靶機。這也是中共海軍第一次與外軍展開水面艦艇實際發射導彈科目的聯合訓練。

據香港明報報導，中俄「海上聯合」演習去年因不明原因停辦一屆，今年能否順利舉行，曾被軍事專家視為衡量中俄軍事合作的一個風向標。最終兩國的海上軍演如期展開，俄羅斯衛星網報導，演習的岸上部分在4月29日和30日舉行，海上部分於5月1日開始。

俄羅斯太平洋艦隊出動艦艇包括瓦良格號巡洋艦、大型反潛艦維諾格拉多夫海軍上將號、特里布茨海軍上將號和完美號護衛艦，中共海軍則出動了導彈驅逐艦哈爾濱艦、長春艦，以及導彈護衛艦蕪湖艦和邯鄲艦。

兩國海軍還分別派出「別洛烏索夫」號救生船和山東島號援潛救生船共同演練反潛項目，使用反潛武器和反魚雷工具迎擊假想敵潛水艇。

此外，兩國海軍使用艦載飛機尋找「敵方」潛艇，阿穆爾河畔共青城號和遠征號潛艇扮演了假想敵的角色。

俄方從「克涅維奇」機場派出兩架圖-143mz反潛飛機，另外兩架卡-27PL艦載反潛直升機從軍艦起飛。中國方面出動了運-8反潛巡邏機和3架直升機，最終「擊沉」假想敵。解放軍海軍官方微博「人民海軍」稱，5月3日演習內容包括聯合反潛和實射火箭深彈等。