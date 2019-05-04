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獨／5大嫁香港豪門台女星齊亮相 一張照洩夫家財力驚人

大陸「五一」連假近2億人次出遊 再創新高

2019-05-04 20:49聯合報 記者陳言喬╱即時報導

大陸「五一」四天連假今天結束，央視報導，自文化和旅遊部的最新消息，經過綜合測算，今年「五一」假期，全大陸國內旅遊接待總人數1.95億人次，按可比口徑增長13.7%；實現旅遊收入1176.7億元，按可比口徑增長16.1%。

報導稱，親子、研學等形式的家庭游成為熱點，拉動了文化、休閒、餐飲、鄉村等消費。文化和旅遊消費額在501-1000元人民幣之間的遊客比例最高，為38.0%，較清明假期提高1.2個百分點；遊客平均外出停留時間為2.25天，較清明假期增長9.5%。

大陸「五一」假期，各景點人滿為患。圖為5月3日晚，大批民眾在南京秦淮河畔排起長隊...
大陸「五一」假期，各景點人滿為患。圖為5月3日晚，大批民眾在南京秦淮河畔排起長隊乘坐遊船。（中新社）
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