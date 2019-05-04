親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

韓國瑜答詢跳針發大財掀風波 自經區爭議一次看懂

不存在地圖上…研發核潛艇動力909基地首曝光

2019-05-04 16:27世界日報 中國新聞組／北京4日電

這個地圖上不存在的絕密地方首次對外開放 張詒宣
這個地圖上不存在的絕密地方首次對外開放 張詒宣
分享
帶有神祕色彩的中國第一代核潛艇動力研發試驗基地「909」，近日罕見開放，基地專家表示，這是極端保密的909基地有史以來第一次對外開放，允許外部人員進入參觀。甚至同行的一些中核集團工作人員，也是第一次來到這裡。

環球網報導，在20世紀中葉，中核集團中國核動力研究設計院（簡稱「核動力院」）的創業者從各地聚集到這個至今仍以工號和代號命名的山溝裡，在缺乏外部資料參考、沒有任何實踐經驗可以借鑑，甚至都不知道要研製的裝備是什麼樣子的條件下，開始第一代壓水堆型核動力反應堆的研製工作，後來成功安裝到中國第一代核潛艇上。

909基地曾是中國核動力秘密研發地，研發出了第一代核潛艇陸上模式反應堆，也正是在這裡，孕育了當今全球領先的核電技術——華龍一號，但這個基地至今在地圖上都不存在。

走入基地，彷彿穿越來到電影當中的1950、1960年代，有人形容，覺得很像想像中《三體》紅岸基地的樣子，有種「尋寶」的感覺。用「破院子」形容909基地也不為過。

報導說，「華龍一號」第三代核電技術是先進核工業體系的代表。據悉，「華龍一號」核心技術與關鍵設備是核動力院過去數十年技術積累和攻關的成果。其中標誌性的核反應堆177堆芯設計理念，早在1997年就由核動力院首先提出。

目前「華龍一號」是全球唯一按照進度計畫建設的三代核電項目。中核集團在中國海內外有四台機組正在同步建設。

位在四川夾江大山深處的909基地，如果不是幾處故居如今已經掛上號牌提示，以及基地專家的特意講解，很難讓人相信這個地方，真的就是傳說中的909基地。

核電

相關新聞

無懼！澳大利亞把台灣列為國家 跟中國並列

2019-05-04 15:53

港媒：美軍力報告續炒中國威脅論 顯示出不自信

2019-05-04 16:25

六四後，再無五四？「有人阻傳播真相」

2019-05-04 15:32

香港五四 映照百年爭拗

2019-05-04 15:31

香港五四升旗「鼓勵採中式步操」 學生多不熟悉五四精神

2019-05-04 15:30

中企老董花大錢送女進史丹佛 企業「黑歷史」被揭

2019-05-04 15:27

五月天迪士尼開唱 ！首日黃牛票滯銷 削價3成6求售

2019-05-04 15:25

紀念五四百年 李顯龍臉書：不了解過去就像無根之樹

2019-05-04 14:42

地圖上不存在的核聚變研發基地909首曝光

2019-05-04 14:26

變形金剛將合體哪吒 央視Q3首映

2019-05-04 12:51

敏感時刻抓學生？五四運動百年，北大學生再被失蹤

2019-05-04 10:00

美國防部報告：中共增加在台灣附近軍演

2019-05-03 23:54

五四百年／陳明通：大陸不見德賽先生 台灣引航五四

2019-05-03 20:05

煽惑罪被判刑 香港占中三子提起上訴

2019-05-03 19:46

為孟晚舟案再槓上？ 中國暫停加國2豬肉商進口

2019-05-03 17:58

張小月邀陸配提前過母親節 透露一個小秘密

2019-05-03 17:09

看待六四 中共3任總書記總理從有聲變無聲

2019-05-03 15:20

五四前夕 陳明通：大陸遍尋不著「德先生與賽先生」

2019-05-03 13:56

醫美公司新氧科技登陸那斯達克 首日股價大漲逾30%

2019-05-03 11:07

新版人民幣 缺席的5元將做數位貨幣

2019-05-03 09:50

沙盤推演一下 最好別把兩岸搞到開戰那一天

2019-05-03 09:41

看到統一黑影就開槍 台灣人的統一焦慮

2019-05-03 09:35

「藍色突擊-2019」中泰海軍聯合訓練

2019-05-03 02:04

五四100年／元培之聲 鬧醒沉沉古國

2019-05-03 00:19

五四100年／五四盪漾 政治潛流 牽動台灣

2019-05-03 00:19

五四100年／香港五四 映照百年爭拗

2019-05-03 00:14

中研院紀念五四 廖俊智：不讓政治限制學術研究

2019-05-03 00:08

誰是中共同路媒體？國安局拒點名

2019-05-02 23:58

劉鶴下周赴美 尋求最終協議

2019-05-02 23:56

批中共違背五四精神 陸委會：專制更勝北洋政府

2019-05-02 18:05

中美貿談快落幕？傳川普棄追網路竊密 但保留部分課稅

2019-05-02 17:28

赴新疆經商？ 龐培歐籲美企三思

2019-05-02 17:27

忌憚美國 中國存放2千萬桶伊朗原油不敢通關

2019-05-02 17:12

六四30年 中共一路封殺迴避淡化遺忘

2019-05-02 16:01

對抗保護主義 中日韓財長達成共識

2019-05-02 16:00

五四100年：戰後台灣國語運動的實踐

2019-05-02 15:00

中國「作戰App」：誰不乖？新疆人生活被全面監控

2019-05-02 14:27

五四@100：文化運動和政治運動間的反覆辯證

2019-05-02 14:24

陸「科研女神」顏寧 當選美國科學院外籍院士

2019-05-02 14:09
看更多

熱門文章

奇觀！怕被中央拆了 山東第一觀音慘遭整容成孔子

2019-05-03 18:44

負債近25兆創新高 中國高鐵堅持不是灰犀牛

2019-05-03 17:37

「盛宴已過」…97歲楊振寧重申反對中國建大對撞機

2019-05-03 18:00

史丹福退學生趙雨思之母稱被中介所騙準備起訴

2019-05-03 19:53

人民幣8月換裝 防偽大升級

2019-05-04 01:47

650萬美元給錯人？陸女被史丹福退學 媽喊遭詐騙

2019-05-03 23:47

最懂女人心 姚謙：讓我賺了不少版稅

2019-05-03 23:36

優速董事長余聯兵爆意外身亡 曾高喊要活下去

2019-05-04 12:01

美國防部報告：中共增加在台灣附近軍演

2019-05-03 23:54

五四百年／陳明通：大陸不見德賽先生 台灣引航五四

2019-05-03 20:05

無懼！澳大利亞把台灣列為國家 跟中國並列

2019-05-04 15:53

2女子在BMW車頂上玩猜拳 網友：不要命了

2019-05-04 15:39

致力城市行銷 南寧要成為東協對大陸的第一品牌

2019-05-03 23:36

中國粥王變外資 雀巢全資收購

2019-05-04 10:42

變形金剛將合體哪吒 央視Q3首映

2019-05-04 12:51

學者明居正：習近平內外交困 利用台灣鞏固地位

2019-05-04 11:12

地圖上不存在的核聚變研發基地909首曝光

2019-05-04 14:26

為孟晚舟案再槓上？ 中國暫停加國2豬肉商進口

2019-05-03 17:58

車市冷 6,000經銷商恐出局

2019-05-04 01:58

五一奇觀！想吃小龍蝦要等4612桌 假放完還沒吃到…

2019-05-04 16:51

A股奇葩財報 股民傻眼

2019-05-04 01:58

中企老董花大錢送女進史丹佛 企業「黑歷史」被揭

2019-05-04 15:27

新華社：北韓向東海連射多枚導彈 射程70至200公里

2019-05-04 10:54

影／霸坐反嗆、上百人有票擠不上車 中鐵總道歉

2019-05-04 15:02

清史學者陳捷先病逝 兩岸追思

2019-05-03 23:58

五一首日 內地客28萬人次訪港 沒帶來錢潮

2019-05-03 17:38

紀念五四百年 李顯龍臉書：不了解過去就像無根之樹

2019-05-04 14:42

五月天迪士尼開唱 ！首日黃牛票滯銷 削價3成6求售

2019-05-04 15:25

不存在地圖上…研發核潛艇動力909基地首曝光

2019-05-04 16:27

中共五四倡愛國 陸學者：國的定義很曖昧

2019-05-03 20:56

五一假期 內地客「占領」香港中大合一亭

2019-05-03 17:52

中鐵總負債25兆 創紀錄

2019-05-04 01:49

煽惑罪被判刑 香港占中三子提起上訴

2019-05-03 19:46

新氧赴美掛牌 首日漲31%

2019-05-04 01:58

滙控季報告捷 帶旺港股

2019-05-04 01:59

短視頻帶火景點 長沙躍網紅城市

2019-05-03 17:59

六四後，再無五四？「有人阻傳播真相」

2019-05-04 15:32

又傳雲南野象攻擊人…遊客下車尿尿 被踢斷肋骨腿骨

2019-05-04 16:50

無知當有趣？廣西2少女在車頂驚險玩猜拳

2019-05-04 14:43

疑獎頒李志惹禍 搖滾音樂節突取消採訪

2019-05-03 20:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top