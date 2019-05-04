不存在地圖上…研發核潛艇動力909基地首曝光

2019-05-04 16:27 世界日報 中國新聞組／北京4日電



這個地圖上不存在的絕密地方首次對外開放 張詒宣 分享 facebook 帶有神祕色彩的中國第一代核潛艇動力研發試驗基地「909」，近日罕見開放，基地專家表示，這是極端保密的909基地有史以來第一次對外開放，允許外部人員進入參觀。甚至同行的一些中核集團工作人員，也是第一次來到這裡。

環球網報導，在20世紀中葉，中核集團中國核動力研究設計院（簡稱「核動力院」）的創業者從各地聚集到這個至今仍以工號和代號命名的山溝裡，在缺乏外部資料參考、沒有任何實踐經驗可以借鑑，甚至都不知道要研製的裝備是什麼樣子的條件下，開始第一代壓水堆型核動力反應堆的研製工作，後來成功安裝到中國第一代核潛艇上。

909基地曾是中國核動力秘密研發地，研發出了第一代核潛艇陸上模式反應堆，也正是在這裡，孕育了當今全球領先的核電技術——華龍一號，但這個基地至今在地圖上都不存在。

走入基地，彷彿穿越來到電影當中的1950、1960年代，有人形容，覺得很像想像中《三體》紅岸基地的樣子，有種「尋寶」的感覺。用「破院子」形容909基地也不為過。

報導說，「華龍一號」第三代核電技術是先進核工業體系的代表。據悉，「華龍一號」核心技術與關鍵設備是核動力院過去數十年技術積累和攻關的成果。其中標誌性的核反應堆177堆芯設計理念，早在1997年就由核動力院首先提出。

目前「華龍一號」是全球唯一按照進度計畫建設的三代核電項目。中核集團在中國海內外有四台機組正在同步建設。

位在四川夾江大山深處的909基地，如果不是幾處故居如今已經掛上號牌提示，以及基地專家的特意講解，很難讓人相信這個地方，真的就是傳說中的909基地。