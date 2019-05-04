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港媒：美軍力報告續炒中國威脅論 顯示出不自信

2019-05-04 16:25世界日報 中國新聞組／北京4日電

(昨NY)軍事專家：五角大樓報告再炒中國威脅論 林鴻祥
(昨NY)軍事專家：五角大樓報告再炒中國威脅論 林鴻祥
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美國國防部2日發布2019中國軍力報告，著重描述中國在南中國海的軍事化行動。有軍事專家指出，美國繼續炒作「中國威脅論」，顯示出美國的不自信，對待中國如同驚弓之鳥，報告並稱中國將「強化在北極的軍事存在」，將科學考察都說成是軍事活動；同時把中國和俄羅斯在能源領域、北極航線的合作，都稱是要加強這方面的控制權。

綜合中通社、大公報報導，該份報告指中國繼續在南沙群島上實施軍事化，包括部署反艦、防空導彈系統。美國國會還特別關注中國提升反介入與區域阻絕（A2AD）能力以阻止美軍介入，以及中國努力提升水下作戰能力等。此外，美國國防部還預料，中國將在全球各地增加軍事基地，包括巴基斯坦等。

軍事專家宋忠平指出：「這次報告繼續炒作『中國威脅論』，對中國在南沙島礁的正常舉動說三道四都是老生常談了。這顯示出，美國的心態已經越來越不自信了，面對中國彷彿驚弓之鳥。」

「中國所做的任何一件事情，美國都認為對其構成了威脅。」宋忠平表示，中國在主權範圍內對南海的正常島礁建設，也被美國汙衊為「對海洋的過度開發」。但事實上，美國在很多島礁，包括關島、樟宜海軍基地等，都在進行大規模填海基礎設施建設，增加各種進攻性武器，卻從沒一個國家去指責美國。

在該份報告發布之際，美國國會正在審議總額7500億美元的「史上最高」國防預算案。宋忠平認為：「五角大樓的這份軍力報告肯定需要大規模渲染『中國威脅論』，來為預算案的順利通過找出足夠證據。」

宋忠平指出：「就像美國退出《中導條約》，卻接到更多軍事大單，許多國家開始購買美國的導彈防禦系統。這就是美國通過渲染《中導條約》解除後俄羅斯大規模生產部署中程彈道導彈、中程巡航導彈的威脅，讓其他國家不得不去購買美國的反導體系。」

另據本報系聯合報報導，報告還警告，中國增加在北極活動，「可能包含把潛艦部署到北極地區，以嚇阻對手的核攻擊。」中國仍持續在南海進行軍事化行動，包括部署反艦飛彈等，但尚未觀察到中國在南海展開大規模空中行動。

這份年度報告指出，中國研發音速五倍的超高音速飛彈等武器，去年8月成功試射「星空-2」，並公開這是一款超高音速掠海載具，能貼近水面飛行躲避偵測與飛彈防衛系統。

北極導彈南海

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