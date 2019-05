紀念五四百年 李顯龍臉書:不了解過去就像無根之樹

2019-05-04 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



今天是五四運動100周年紀念日,新加坡總理李顯龍上午在臉書上發文感懷,表示「不了解過去歷史、起源和文化的人民,就像無根之樹」。

他同時在臉書分享英文雜誌「外交家」(The Diplomat)一篇回顧五四運動的起源,和如何塑造了今天中國的文章「中國五四運動的遺產」(The Legacy of Chinas May Fourth Movement)。

李顯龍的臉書貼文如下:

「不瞭解過去歷史、起源和文化的人民,就像無根之樹。」

今天是5月4日。這個日子現在已以「星際大戰日」(Star Wars Day)聞名,但它其實是一個更重要的紀念日。事實上,今年是其百周年紀念日!(註:紀念日選於5月4日舉行的原因,來自於「星際大戰」電影中的一句經典台詞「願原力與你同在」(May the Force be with you),影迷取其諧音,變成「於5月4日與你同在」(May the fourth be with you),將當天訂為紀念日。)

1919年5月4日,北京的大學生抗議「凡爾賽條約」為中國帶來的結果。在第一次世界大戰中,中國加入了協約國與德國作戰。戰勝後,中國希望恢復對德國租借的山東半島的主權。不過,「凡爾賽條約」卻把山東交給了日本。學生們認為中國的退讓是種羞辱,數以千計的學生因此遊行抗議。

五四是中國的轉捩點。中國青年和知識份子拒絕封建傳統和傳統思想。他們為復興中國和邁入一個新時代而激奮並動員起來。五四引發了一個志氣昂揚和愛國主義的時代,令許多人決意不再讓中國在世界舞台上受辱。