親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

獨／沒工作敢在台北租房生子？網紅曝「一家三口合吃一碗炸醬麵」

自經區跳針回答氣得女議員翻白眼 韓國瑜回應了

香港五四 映照百年爭拗

2019-05-04 15:31世界日報 記者 李春

香港五四 映照百年爭拗 中國新聞社
香港五四 映照百年爭拗 中國新聞社
分享
早在3月初，持續到4月底，紀念五四運動100周年陸續到來，這些活動，除極具香港特色，也映照出五四運動在香港，是一場爭拗，持續百年。

五四100年在香港預熱，最早的一場活動居然是墳場。不過認真看其訂下的題目是「追尋居港華人與五四的關係」，帶人去的香港仔華人永遠墳場，不僅找到香港諸多望族的先人，還會發現時任北大校長蔡元培、中華書局創辦人陸費逵、民國首任總理唐紹儀等名人墓。

主持活動的是香港教育工作者協會和海濱文化導賞會，他們認定在五四時代，香港是英國殖民地、也是中國的邊緣，當時香港對運動如何回應，又如何發揮作用，可透過殘存足跡來加以追尋。

蔡元培、陸費逵這些人在五四運動中的地位，沒有爭議，有爭議的是五四運動後，港英政府如何嘗試以古典保守的「尊孔讀經」文化，來抗衡新文化運動的激進衝擊。而流亡香港的清室遺老，也熱心在香港推動傳統文化的復興。

在民間團體的五四活動之外，也出現香港特色的建制紀念五四活動，將五四運動和中共建政70周年組合在一起，其中紀念五四部分，主要介紹當年香港市民和學生組織工會發起集會，抵制日貨，響應北京學生的愛國行動等，也得到港府官員和北京駐港中聯辦支持。

這兩個活動，顯示五四運動100年來，除了香港扮演運動後的避難所，香港在運動中扮演的角色，運動對香港的影響，都持續有著爭議。有觀點認為，港英當局為抵銷五四運動影響，放手香港傳統文化占領市場，反而讓香港開始有了中文復興。但也有傳統左派的觀點，認定五四運動是為愛國，所以在香港是反日反英反殖民。

大半個世紀以來，五四在香港都不是話題，後來成為話題，都跟香港學生運動有關。一方面是六四事件曾令香港民間特別是學界重新探討五四運動，主張五四運動就是追求科學民主；另一方面香港的雨傘運動後，建制派甚至港府，都開始辦五四活動，用意是引導香港的青年學生，走向愛國愛港之路。

香港五四 映照百年爭拗 中國新聞社
香港五四 映照百年爭拗 中國新聞社
分享

香港五四運動北京

相關新聞

紀念五四百年 李顯龍臉書：不了解過去就像無根之樹

2019-05-04 14:42

六四後，再無五四？「有人阻傳播真相」

2019-05-04 15:32

中企老董花大錢送女進史丹佛 企業「黑歷史」被揭

2019-05-04 15:27

五月天迪士尼開唱 ！首日黃牛票滯銷 削價3成6求售

2019-05-04 15:25

無懼 澳大利亞把台灣列為國家跟中國並列

2019-05-04 15:53

香港五四升旗「鼓勵採中式步操」 學生多不熟悉五四精神

2019-05-04 15:30

地圖上不存在的核聚變研發基地909首曝光

2019-05-04 14:26

變形金剛將合體哪吒 央視Q3首映

2019-05-04 12:51

敏感時刻抓學生？五四運動百年，北大學生再被失蹤

2019-05-04 10:00

美國防部報告：中共增加在台灣附近軍演

2019-05-03 23:54

五四百年／陳明通：大陸不見德賽先生 台灣引航五四

2019-05-03 20:05

煽惑罪被判刑 香港占中三子提起上訴

2019-05-03 19:46

為孟晚舟案再槓上？ 中國暫停加國2豬肉商進口

2019-05-03 17:58

張小月邀陸配提前過母親節 透露一個小秘密

2019-05-03 17:09

看待六四 中共3任總書記總理從有聲變無聲

2019-05-03 15:20

五四前夕 陳明通：大陸遍尋不著「德先生與賽先生」

2019-05-03 13:56

醫美公司新氧科技登陸那斯達克 首日股價大漲逾30%

2019-05-03 11:07

新版人民幣 缺席的5元將做數位貨幣

2019-05-03 09:50

沙盤推演一下 最好別把兩岸搞到開戰那一天

2019-05-03 09:41

看到統一黑影就開槍 台灣人的統一焦慮

2019-05-03 09:35

「藍色突擊-2019」中泰海軍聯合訓練

2019-05-03 02:04

五四100年／元培之聲 鬧醒沉沉古國

2019-05-03 00:19

五四100年／五四盪漾 政治潛流 牽動台灣

2019-05-03 00:19

五四100年／香港五四 映照百年爭拗

2019-05-03 00:14

中研院紀念五四 廖俊智：不讓政治限制學術研究

2019-05-03 00:08

誰是中共同路媒體？國安局拒點名

2019-05-02 23:58

劉鶴下周赴美 尋求最終協議

2019-05-02 23:56

批中共違背五四精神 陸委會：專制更勝北洋政府

2019-05-02 18:05

中美貿談快落幕？傳川普棄追網路竊密 但保留部分課稅

2019-05-02 17:28

赴新疆經商？ 龐培歐籲美企三思

2019-05-02 17:27

忌憚美國 中國存放2千萬桶伊朗原油不敢通關

2019-05-02 17:12

六四30年 中共一路封殺迴避淡化遺忘

2019-05-02 16:01

對抗保護主義 中日韓財長達成共識

2019-05-02 16:00

五四100年：戰後台灣國語運動的實踐

2019-05-02 15:00

中國「作戰App」：誰不乖？新疆人生活被全面監控

2019-05-02 14:27

五四@100：文化運動和政治運動間的反覆辯證

2019-05-02 14:24

陸「科研女神」顏寧 當選美國科學院外籍院士

2019-05-02 14:09

馬紹章：從一個鏡頭、三個焦點看2020大選

2019-05-02 12:20

中美3大分歧未解 劉鶴下周赴美尋求「最終協議」

2019-05-02 12:16
看更多

熱門文章

奇觀！怕被中央拆了 山東第一觀音慘遭整容成孔子

2019-05-03 18:44

女遊客擅下車遭野象攻擊 西雙版納4月迄今已致3死

2019-05-03 16:15

負債近25兆創新高 中國高鐵堅持不是灰犀牛

2019-05-03 17:37

「盛宴已過」…97歲楊振寧重申反對中國建大對撞機

2019-05-03 18:00

史丹福退學生趙雨思之母稱被中介所騙準備起訴

2019-05-03 19:53

人民幣8月換裝 防偽大升級

2019-05-04 01:47

650萬美元給錯人？陸女被史丹福退學 媽喊遭詐騙

2019-05-03 23:47

最懂女人心 姚謙：讓我賺了不少版稅

2019-05-03 23:36

美國防部報告：中共增加在台灣附近軍演

2019-05-03 23:54

優速董事長余聯兵爆意外身亡 曾高喊要活下去

2019-05-04 12:01

五四百年／陳明通：大陸不見德賽先生 台灣引航五四

2019-05-03 20:05

中國粥王變外資 雀巢全資收購

2019-05-04 10:42

致力城市行銷 南寧要成為東協對大陸的第一品牌

2019-05-03 23:36

學者明居正：習近平內外交困 利用台灣鞏固地位

2019-05-04 11:12

變形金剛將合體哪吒 央視Q3首映

2019-05-04 12:51

為孟晚舟案再槓上？ 中國暫停加國2豬肉商進口

2019-05-03 17:58

張小月邀陸配提前過母親節 透露一個小秘密

2019-05-03 17:09

車市冷 6,000經銷商恐出局

2019-05-04 01:58

A股奇葩財報 股民傻眼

2019-05-04 01:58

地圖上不存在的核聚變研發基地909首曝光

2019-05-04 14:26

新華社：北韓向東海連射多枚導彈 射程70至200公里

2019-05-04 10:54

清史學者陳捷先病逝 兩岸追思

2019-05-03 23:58

2女子在BMW車頂上玩猜拳 網友：不要命了

2019-05-04 15:39

五一首日 內地客28萬人次訪港 沒帶來錢潮

2019-05-03 17:38

香港「打工皇帝」恐被騰訊劉熾平篡位

2019-05-03 16:50

影／霸坐反嗆、上百人有票擠不上車 中鐵總道歉

2019-05-04 15:02

中共五四倡愛國 陸學者：國的定義很曖昧

2019-05-03 20:56

五一假期 內地客「占領」香港中大合一亭

2019-05-03 17:52

中鐵總負債25兆 創紀錄

2019-05-04 01:49

煽惑罪被判刑 香港占中三子提起上訴

2019-05-03 19:46

新氧赴美掛牌 首日漲31%

2019-05-04 01:58

無懼 澳大利亞把台灣列為國家跟中國並列

2019-05-04 15:53

滙控季報告捷 帶旺港股

2019-05-04 01:59

短視頻帶火景點 長沙躍網紅城市

2019-05-03 17:59

中企老董花大錢送女進史丹佛 企業「黑歷史」被揭

2019-05-04 15:27

紀念五四百年 李顯龍臉書：不了解過去就像無根之樹

2019-05-04 14:42

五月天迪士尼開唱 ！首日黃牛票滯銷 削價3成6求售

2019-05-04 15:25

疑獎頒李志惹禍 搖滾音樂節突取消採訪

2019-05-03 20:56

金融培訓中心新主任 原人行高層王煜出任

2019-05-04 01:59

痛失至親頻遭騷擾 天安門母親艱難走過30年

2019-05-04 13:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top