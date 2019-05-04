香港五四 映照百年爭拗

2019-05-04 15:31 世界日報 記者 世界日報 記者 李春



香港五四 映照百年爭拗 中國新聞社 分享 facebook 早在3月初，持續到4月底，紀念五四運動100周年陸續到來，這些活動，除極具香港特色，也映照出五四運動在香港，是一場爭拗，持續百年。

五四100年在香港預熱，最早的一場活動居然是墳場。不過認真看其訂下的題目是「追尋居港華人與五四的關係」，帶人去的香港仔華人永遠墳場，不僅找到香港諸多望族的先人，還會發現時任北大校長蔡元培、中華書局創辦人陸費逵、民國首任總理唐紹儀等名人墓。

主持活動的是香港教育工作者協會和海濱文化導賞會，他們認定在五四時代，香港是英國殖民地、也是中國的邊緣，當時香港對運動如何回應，又如何發揮作用，可透過殘存足跡來加以追尋。

蔡元培、陸費逵這些人在五四運動中的地位，沒有爭議，有爭議的是五四運動後，港英政府如何嘗試以古典保守的「尊孔讀經」文化，來抗衡新文化運動的激進衝擊。而流亡香港的清室遺老，也熱心在香港推動傳統文化的復興。

在民間團體的五四活動之外，也出現香港特色的建制紀念五四活動，將五四運動和中共建政70周年組合在一起，其中紀念五四部分，主要介紹當年香港市民和學生組織工會發起集會，抵制日貨，響應北京學生的愛國行動等，也得到港府官員和北京駐港中聯辦支持。

這兩個活動，顯示五四運動100年來，除了香港扮演運動後的避難所，香港在運動中扮演的角色，運動對香港的影響，都持續有著爭議。有觀點認為，港英當局為抵銷五四運動影響，放手香港傳統文化占領市場，反而讓香港開始有了中文復興。但也有傳統左派的觀點，認定五四運動是為愛國，所以在香港是反日反英反殖民。

大半個世紀以來，五四在香港都不是話題，後來成為話題，都跟香港學生運動有關。一方面是六四事件曾令香港民間特別是學界重新探討五四運動，主張五四運動就是追求科學民主；另一方面香港的雨傘運動後，建制派甚至港府，都開始辦五四活動，用意是引導香港的青年學生，走向愛國愛港之路。