香港五四升旗「鼓勵採中式步操」 學生多不熟悉五四精神

2019-05-04 15:30 世界日報 香港新聞組╱香港4日電



五四運動100周年升旗金紫荊廣場舉行 鍾祖豪 分享 facebook 香港各界青少年活動委員會4日在金紫荊廣場舉行升旗禮，紀念五四運動100周年，行政長官林鄭月娥、政務司長張建宗、中聯辦主任王志民、立法會主席梁君彥等均出席。主辦單位鼓勵參與的團體，以中式步操取代西式步操。

綜合媒體報導，儀式在早上8時舉行，多個青少年制服團體出席參加。參與金紫荊廣場舉行升旗儀式的學生表示緊張但獲益良多，認為可了解祖國發展及進度，被問到何謂五四運動精神，有學生表示不熟悉，未能回應

民安隊少年團的升旗手表示，五四運動的大學生很勇敢，形容是「幫中國發聲」，很偉大。

早前有報導指出，升旗禮主辦單位鼓勵參與的團體以中式步操取代西式步操，主辦單位秘書處表示，今年有16隊青少年制服團隊參加升旗活動，委員會尊重各制服團體的傳統及各團體領導層，在升旗禮最終所採用的步操方法決定，各團體毋須在活動前通報所採用的步操方式。

香港少年領袖團昨天表示，主辦單位邀請參與的制服團體使用中式步操，以示對國家的尊重及作為今年活動的特別安排，在領袖團管理層經討論後，認為基於活動的特殊意義，派員參與中式步操訓練，並考慮在該活動中採用中式步操，但強調現時並無計畫在團中日常訓練活動，引入中式步操訓練，而在往後的大型活動中，亦會沿用一貫的步操方式。

香港童軍總會表示，應活動委員會邀請上月出席有關中式步操活動，目的是觀摩及學習相關知識。

香港電台報導，曾到軍營學習中式步操的香港升旗隊總會學生代表認為，升旗禮以中式步操較為適合，又說每星期都會到軍營練習，有駐港解放軍部隊教授。被問到西式還是中式步操較好時，她表示在不同場合，採用不同方法步操是最好。