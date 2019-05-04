地圖上不存在的核聚變研發基地909首曝光

2019-05-04 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



號稱「中國地圖上至今不存在的909基地」首次曝光，中國第一代核潛艇動力研發試驗基地正式公開，環球網報導，909基地過去的數十年中，成功研製出了原子彈、氫彈、核潛艇等戰略武器裝備，也有了世界頂級的民用核電機組，目前攻堅的是將核聚變真正的實現商用。

這是極端保密的909基地有史以來第一次對外開放，允許外部人員進入參觀。環球網報導，909基地是位在中核集團核工業西南物理研究院，目前是中國核能三步走戰略中，最後一步「核聚變堆（反應器）」研發的核心單位。

909基地曾是中國第一代核潛艇動力研發試驗基地，20世紀中葉中核集團中國核動力研究設計院以工號和代號命名909的山溝裡成立研發基地，開始第一代壓水堆型核動力反應堆研製，後來成功安裝到第一代核潛艇上。

909基地在1965年8月正式啟動研製第一代核潛艇，5年後，1970年8月30日， 1∶1比例的核潛艇陸上模式堆，在909基地實現滿功率運行。

4個月後的1970年12月26日，中國自主研製建造的第一艘核潛艇「長征1號」成功下水，奠定了今天中國海上戰略核力量的基礎。

目前在基地大門入口，依然保留當年的大石碑，上面寫著：核潛艇一萬年也要搞出來。

在過去的數十年中，基地成功研製出了原子彈、氫彈、核潛艇等戰略武器裝備，也有了世界頂級的民用核電機組，目前則聚焦研發「核聚變堆」。

在核工業西南物理研究院內的基地現場，擺放的「環流器二號A」是在2002年建成的第二代「人造太陽實驗工程」裝置，是進行核聚變研究的「大科學」裝置平台。

而更加先進的「環流器二號M」將於今年年底建成，有望將電流從現有裝置的1兆安培提高到3兆安培，進一步提高我國受控核聚變技術的研究能力。

專家介紹，目前核工業西南物理研究院的每次實驗放電為2秒鐘。相較氫彈爆炸的時間單位僅為微秒。專家指出，也許到幾十年後，這兩秒就會變成20萬秒、2000萬秒，甚至是一年365天不間斷的核聚變放電。

環球網報導，核聚變技術難比登天，不過，核工業西南物理研究院聚變科學研究所的「90後」在職博士生馬澤宇樂觀表示，「我相信我們這一代人能夠看到核聚變真正的實現商用」。