五月天迪士尼開唱 ！首日黃牛票滯銷 削價3成6求售

2019-05-04 15:25 世界日報 香港新聞組╱香港4日電



五月天開 黃牛飛開價2.2萬 貴原價近18倍 UCD匯入 分享 facebook 五月天再次在迪士尼樂園幻想道露天停車場舉行6場演唱會，首場昨天登場，據香港01報導，開唱後後舞台外的「核心外圍」，聚集多位急求散貨、操內地口音的黃牛黨，連番劈價，以582元（港元，下同，約74.1美元），放售原價680元（約86.6美元）的門票，較最初叫價908元（約115.7美元）瞬間劈價三成六，聲稱都是高價買入，每張損手千元。

報導指出，由於黃牛黨猖獗，警方加強巡邏現場，並在疑似黃牛黨的男子身上，搜出一疊演唱會門票，現場所見沒有將他拘捕，不過起了殺一儆百作用，其他黃牛黨見狀即鳥獸散。

此外，表演場地外的核心外圍，雖然並無視覺享受，不能看到台上演出，但同樣可以聽到歌聲，不少旅客索性倚於圍欄「聽」賞免費騷。

歌迷提早到場買紀念品

另據明報報導，演唱會於晚上7時15分開始，早在下午5時許已有不少歌迷入場或在排隊購買演唱會紀念品。

場外售賣的紀念品有T恤、口罩、外套、雨傘、風扇等，價錢由60元（約7.6美元）至850元（約108.3美元）不等。一如往年，入場位置掛起橫額，提示歌迷要遵守的30守則，包括禁止吸菸、禁止攜帶超過50x50cm的燈牌入場、禁止航拍等。