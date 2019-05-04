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新華社：北韓向東海連射多枚導彈 射程70至200公里

2019-05-04 10:54聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

新華社報導，北韓在上午8時6分至8時27分，從江原道元山一帶，向東北方向朝東海發射數枚短程發射體，發射體飛行距離約70至200公里。

央視報導，北韓連射飛彈，跟4月曾表示會對韓美軍事行動進行回應有關。

報導指出，朝鮮祖國和平統一委員會曾譴責韓國與駐韓美軍4月22日起舉行由多個戰鬥機型參與的聯合空中訓練。該發言人稱，朝方對此深感失望，朝鮮軍隊也將進行相應的回應。

新華社報導，韓聯社援引韓國聯合參謀本部的消息指出，韓國軍方已對北韓可能進行的追加試射加強了監測和警戒，韓國和美國正就發射體類型等更多資訊進行分析並做好應對的準備。

南韓聯合參謀本部表示，北韓4日向東海方向發射一枚短程飛彈。圖為北韓2016年發射...
南韓聯合參謀本部表示，北韓4日向東海方向發射一枚短程飛彈。圖為北韓2016年發射飛彈的資料照片。美聯社
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韓國北韓彈道飛彈

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