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五四百年／陳明通：大陸不見德賽先生 台灣引航五四

2019-05-03 20:05聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

今年五四運動一百周年，陸委會主委陳明通指出，中共箝制思想言論自由、控制青年「聽黨話、跟黨走」，政治改革與經濟發展的失衡偏斜，背離五四精神，整個中國大陸遍尋不著「德先生與賽先生」身影。唯有兩岸都採行民主體制，才能對等溝通、和平共處、化解分歧。

陳明通3日出席「五四運動一百周年：中國大陸民主發展的反思」圓桌論壇時致詞指出，當年北大校長蔡元培倡導「思想自由、兼容並包」的辦學方針，如今中共將五四界定為共黨奮鬥史，中國大陸校園多元自主、自由開放的精神，已被中共箝制思想言論自由、控制青年「聽黨話、跟黨走」的反民主自由思潮。

他說，台灣大學前校長傅斯年就是五四學運領袖，他期勉學生不能獨善其身，更要為國家付出貢獻。五四運動的領導者是青年與知識分子，是社會向上提升的重要驅動力，更是過去台灣社會面對艱鉅挑戰、引領反思的重要枝幹。

陳明通指出，兩岸和平發展的關鍵在於中國大陸能否走上民主化，唯有兩岸都採行民主體制，才能對等溝通、和平共處、化解分歧；期待真正的五四精神能在中國大陸再起，而台灣這個亞洲民主燈塔，也將以民主永續的價值及旺盛的生命力繼續引航。

中研院人社中心研究員錢永祥在座談會上表示，五四運動引發中國大陸自由民主思潮，這份精神隨著如雷震、殷海光等自由派知識分子來到台灣落地生根。很多中國大陸知識分子對台灣有寄望，因此，保衛台灣民主不是消極、防禦性的，而應該是進取性的，「五四可以帶給我們很大的資源」。

台大歷史系教授陳弱水則認為，台灣民主轉型前，民主思潮並未進入學校教育體系，導致現今的中老年人，對自由民主意識薄弱，甚至認為沒有自由民主，也能「馬照跑、舞照跳」。台灣自由民主體制仍相當虛弱，若要自強，就必須省思與補強。

中華文化總會副會長江春男表示，兩岸最重要的還是制度差異，如果差異沒有接近融合，兩岸要合作是非常困難的，這是制度價值觀念的問題，也是自由的問題。台灣好不容易從戒嚴走到今天，是透過許多五四遺老所種下的民主、自由種子，希望將來中國大陸也能享受這個果實。

陸委會主委陳明通3日出席「五四運動一百周年：中國大陸民主發展的反思」圓桌論壇。（...
陸委會主委陳明通3日出席「五四運動一百周年：中國大陸民主發展的反思」圓桌論壇。（取自中華文化總會臉書）
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